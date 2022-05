Ella es Vicky Celis, la influencer latina que enciende Instagram con su belleza | FOTOS

Con tan solo 21 años, Vicky Celis es una influencer de Miami que se está abriendo puertas en el mundo del emprendimiento y el modelaje. Hasta ahora prepara el lanzamiento de su línea de trajes de baño y continúa sus estudios universitarios con el sueño de convertirse algún día en una de las mejores odontólogas del país.

“Como estudiante he aprendido muchas cosas y me gusta mucho el mundo del emprendimiento. Emprender y ser mujer, no es difícil encontrar. Hay muchas mujeres que están emprendiendo y eso me llena de mucho orgullo”, señaló.

La mujer de origen venezolano prepara su línea de trajes de baño y continúa sus estudios universitarios (Foto: Especial)

La joven está trabajando en el lanzamiento de su marca junto con un diseñador que ha presentado en New York Fashion Week, uno de los eventos más importantes de la industria. A pesar de ello, su camino para emprender ha tenido algunas dificultades a raíz de la pandemia.

“Yo quiero darle al cliente lo mejor, no darle tela barata, que mis trajes de baño salgan de uno de los mejores lugares del mundo para ello”, expresó la influencer de origen venezolano.

Explicó que la comunicación con la gente en Colombia y la crisis de Covid-19 ha afectado mucho el inicio de su negocio porque siempre hay un retraso. No obstante, está decidida a perseguir sus sueños.

“Desde chiquita me ha encantado modelar. Cuando modelas te expresas a ti misma y de verdad siento que es una experiencia que todo mundo debería vivir porque es algo especial verte en una foto y admirar quién eres, a veces uno mismo se baja de ese trono, de ese amor propio, y cuando modelas te llena el corazón”, explicó.

La joven está trabajando en el lanzamiento de su marca junto con un diseñador que ha presentado en New York Fashion Week (Foto: Especial)

En este camino, también ha comenzado a trabajar con marcas en redes sociales. “Me considero nueva en este mundo, estoy tomando las cosas con calma, estoy aprendiendo a organizar mi tiempo para hacer todas estas cosas”, agregó.

En sus redes presenta contenidos en los que comparte tips de belleza, de cuidado personal, outfits de temporada, ejercicios y por una interacción directa con otros estudiantes como es ella.

Sigue leyendo:

"No tiene respeto por sí misma”: Modelo muestra su ropa interior en pleno vuelo y usuarios la atacan en redes | VIDEO

Jenny García, la exbailarina de VLA se luce en reveladores bikinis con los que muestra su figura

¡Parecen hermanas! Maribel Guardia y África Zavala se lucen en entallados vestidos cortos | FOTO