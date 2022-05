En un futuro no muy lejano se hablará de Fenómenos Aéreos No Humanos (FANH): Jaime Maussan

Un número creciente de objetos no identificados han sido reportados en el cielo en los últimos 20 años, así lo dijo este martes un alto oficial estadounidense de defensa a una comisión del Congreso, en la primera audiencia sobre OVNI´S (Objetos Voladores no Identificados) en medio siglo.

"Desde el inicio de los años 2000 hemos observado un número creciente de objetos no autorizados o no identificados", reconoció Scott Bray, director adjunto de inteligencia naval de Estados Unidos.

En entrevista con Salvador García Soto para El Heraldo Media Group, el periodista mexicano especializado en temas de OVNI’s, Jaime Maussan, calificó la audiencia pública realizada en el Congreso de los Estados Unidos como histórica, pues a pesar de que no se dijo con esas palabras, al reconocer que no se trata de tecnología de otros gobierno, solo queda la opción de que se trate de seres de otros mundos.

Pese a las especulaciones sobre que la revelación de esta información sea una especie de “cortina de humo” para intentar distraer a la opinión pública de los temas que están afectando a los Estados Unidos, Jaime Maussan rechazó esa posibilidad y señaló que el gobierno estadounidense decidió destaparlo por el aumento exponencial del fenómeno en los últimos años.

El experto destacó que poco a poco serán más comunes estos fenómenos. FOTO: ESPECIAL

De OVNI’S a FANI

Durante el reciente informe de la agencia nacional de inteligencia estadounidense llamó la atención de más de uno que ahora los Objetos Voladores No Identificados (OVNI) ya no serán llamados de esta manera. En su lugar serán nombrados como Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI).

Cuestionado sobre este cambio de conceptos, el reconocido periodista estudioso del fenómeno señaló que poco a poco irán surgiendo más avistamientos, por lo que incluso este término (FANI) será modificado en poco tiempo y pasará a ser Fenómeno Aéreo No Humano (FANH).

Con esto Jaime Maussan señaló que el siguiente paso a tomar es contactar y entablar comunicación con otras razas de la galaxia.

