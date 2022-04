Mujer con escultural cuerpo es atacada tras posar en bikini junto a su hijo de 15 años

Sophie Guidolin es una influencer que se mantiene en forma a través del fitness y una buena nutrición luego de que sufrió diabetes en su primer embarazo. A sus 32 años de edad, la mujer es madre de cuatro hijos, uno de ellos es un adolescente de 15 años, con el cual posó en bikini en una foto que compartió en sus redes sociales que le generó una lluvia de críticas.

Sophie Guidolin junto con su hijo. Foto: IG

La imagen levantó polémica tras ser compartida en la cuenta de Instagram de la modelo fitness australiana. Algunas mujeres indicaron que la foto es inapropiada porque la mujer sexualiza su cuerpo junto con su hijo adolescente al estar en bikini y hacer una pose “sugerente” conocida como “rodilla pop” que muestra aún más las curvas.

La familia de la influencer fitness vive en Gold Coast, Australia, lugar donde el calor pega fuerte por lo que es normal usar bikini o traje de baño la mayor parte del tiempo.

Sophie Guidolin es una influencer. Foto: IG

Para la comentada foto, Guidolin indicó en el posteo de la publicación que aquel día era el cumpleaños de su hijo, y mientras ella nadaba en la piscina el joven despertó y antes de irse a pasear en bicicleta, le pidió una foto para documentar el momento de sus primeros 15 años de vida.

Sin embargo, la cascada de críticas por su pose horrorizó a la mujer, por lo que Sophie respondió a los ataques en su contra y aclaró lo sucedido también desde su cuenta de Instagram. “Cuando ir en bikini a la playa está tan fuera de lo normal, que ni siquiera consideré tener que colocar un descargo de responsabilidad en esta foto”, y agregó:

“¿Tengo algún problema para usar un bikini frente a mis hijos? DE NINGÚN MODO. ¿Por qué? ¡¡¡Porque no estoy sexualizada con él, ni nunca lo he estado!!! Si tiene un problema, tal vez debería investigar por qué siente que tiene que sexualizar el cuerpo de una mujer en lugar de simplemente ser una madre y su hijo en la piscina ”.

En sus historias de Instagram, Sophie Guidolin criticó la atención mediática que ha causado la fotografía por lo que se siente confundida al haber causado revuelo en una sociedad que solo se encarga de juzgar, indicó la influencer, quien recordó que por una imagen anterior donde entrena junto a su hijo en la playa, también fue duramente criticada.

Sophie Guidolin respondió a las críticas. Foto: IG

Guidolin enfatizó que mostrar el cuerpo es algo normal y no está sexualizado por lo que no hay nada de vergonzoso en hacerlo. Señaló que estar en bikini en su casa es algo que realiza con normalidad junto a sus hijos.

“Entonces, cuando me ven en bikini, no piensan en nada más que 'Mmm, mamá se está bronceando, mamá va a la playa, va a nadar'. No me ven y dicen 'Oooh, qué trasero tan sexy tienes'".