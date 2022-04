Restaurante convierte su baño en una disco con luces de colores y música de Bee Gees | VIDEO

En redes sociales, se volvió viral un restaurante que convierte su baño en una discoteca con solo presionar un botón. De hecho, diversos usuarios han compartido videos del increíble lugar ubicado en Eastbourne, Inglaterra a través de la plataforma de TikTok.

¿Un baño que se convierte en una discoteca?

El restaurante conocido como Perch in the Park ubicado en Sussex ofrece desayunos y comidas en su menú. Sin embargo, lo más llamativo de este lugar no son sus platillos, ya que su baño puede transformarse en una discoteca en cuestión de segundos.

De acuerdo con diversos usuarios, el baño tiene un botón de color rojo muy cerca del lavabo y al presionarlo se vuelve en un espacio lleno de luces con música disco.

“Presiona, ¿Qué es lo peor que puede pasar?”, se lee como advertencia cerca del botón rojo.

(Créditos: @perchinthepark)

¿Cómo funciona el botón del baño?

La usuaria identificada como Abi Hadle, asegura que cuando entró al baño y presionó el botón salieron luces de colores en todo el lugar y se escuchó la pegajosa canción de los Bee Gees “Staying Alive” por alrededor de 15 segundos. De hecho, la joven compartió un video a través de su TikTok, donde demostró que este lugar existe y es el baño más increíble de Reino Unido.

“Tiene que ser el baño más genial de Reino Unido, estoy pensado en poner un botón igual en el mío. Haré una lista de reproducción inspirada en esto”, señaló la joven en su publicación, la cual se volvió viral en poco tiempo.

Hasta el momento, el material publicado por Abi Hadle, cuenta con millones de reproducciones y likes, pues miles de internautas mostraron sus deseos de visitar este restaurante solamente para conocer el peculiar baño.

¿Cómo surgió la idea de un baño discoteca?

Según una entrevista realizada por Daily Mail al gerente del lugar, Alex Coombes, pagó alrededor de 18 mil pesos para que equiparan su baño como una disco y valió totalmente la pena, pues ahora todo el mundo quiere ir al restaurante.

