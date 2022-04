"Rapunzel de la vida real" se corta el cabello por primera vez en 19 años | FOTOS + VIDEO

Tras una mala experiencia en el salón de belleza a los 7 años, la estadounidense Vanessa Rasmusson juró que no volvería a cortarse el cabello. Entonces su hermosa melena rubia creció y creció al grado de que todos la conocían como "Rapunzel de la vida real", en alusión a la princesa de los cuentos de hadas que tenía una larga cabellera.

Vanessa dijo a News Dog Media que el cabello le llegó hasta la pantorrilla y que en un punto de su vida, se sentía muy feliz con ello, porque la gente le hacía cumplidos por su melena, la cual alcanzó a medir 1.2 metros de longitud; la joven contó que incluso cuando se embarazó de sus dos hijos, notó que el pelo le crecía aún más.

El cabello de Vanessa medía más de 1.2 metros. Foto: Instagram 08vanessa.r

Pero Vanessa notó después que su identidad y autoestima comenzaron a girar en torno de su cabello y, lejos de sentirse halagada por los cumplidos que le daba la gente, estos comenzaron a parecerle incómodos. "Mi cabello de cuatro pies de largo siempre me había hecho sobresalir. Pero ya no quería que me vieran solo por mi cabello, quería que me vieran como persona", dijo la joven influencer.

"Deseaba que la gente viera que había más en mi que mi cabello"

A los 26 años, la joven conocida como "Rapunzel de la vida real" quería un cambio en su vida y reencontrarse con ella misma, pues creía que todo este tiempo, su identidad se había forjado con base en su hermoso cabello, y ahora que ya era mamá de un niño y una niña, era el momento perfecto para transformarse y probar algo diferente.

Y precisamente esa renovación para ella significaba dejar ir. "Deseaba que la gente viera que había más en mi que solo mi cabello", dijo a News Dog Media, por ello tomó la decisión de cortarse el cabello y dejarlo a la altura de su barbilla, un cambio de look que ni siquiera había tenido cuando niña, momento en que decidió conservar su melena.

Vanessa no se había cortado el cabello en 19 años. Foto: Instagram 08vanessa.r

Y así fue como -a escondidas- y solo avisándole a su esposo y sus personas más cercanas, Vanessa fue al salón de belleza y se sometió al radical cambio de imagen, ya que no quería que la opinión de alguien más influenciara la decisión de cambiar y sentirse más cómoda consigo misma.

Cuando lo reveló a sus más de 33 mil seguidores de TikTok, todos se mostraron sorprendidos e incluso le preguntaron por qué lo había hecho, si su melena era realmente hermosa. De hecho, por un momento tuvo miedo de que la gente dejara de seguirla en la plataforma de videos cortos cuando se deshiciera de lo que muchos consideraban era su gran atractivo.

Afortunadamente no fue así, ya que a raíz de su corte de cabello, más personas empezaron a seguirla porque creían que había hecho algo muy extremo. Entonces, cree que después de este cambio de look puede ser ejemplo para que otras mujeres se empoderen y hagan cambios liberadores en su vida.

