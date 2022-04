Mascotas: Estas son las 7 razas de perros que más ladran

Los perros son uno de los animales más buscados por los seres humanos para acompañar en casa o como parte de la familia. El mayor problema en muchas ocasiones tiene que ver con los ladridos, ya que buscan animales que no ladren, siendo este último una necesidad innata de estos animales, ya que se usa en gran medida para comunicarse.

Ahora vamos a presentar a algunas de las razas que más ladran. Se debe dejar claro que no se debe limitar el ladrido de los cachorros, ya que es su forma de comunicación. De acuerdo de con el encantador de perros, los únicos ladridos que se deben reprimir son aquellos considerados innecesarios, es decir: “que ladren absolutamente por todo o cuando llamen al timbre, o cuando vea alguna persona que pase por el balcón…”.

En caso de querer una mascota que no tienda a ladrar en muchas situaciones existen dos opciones. La primera es moldear a los perros cuando son pequeños, ya que a la hora de educarlos es más fácil enseñarles a cuando pueden ladrar y cuando no. La segunda tiene que ver con elegir una de las que están consideradas dentro de las que no ladran tanto.

Las 7 razas de perros que más ladran

Yorkshire Terrier: Es una de las razas más sobreprotectoras que hay, pero al mismo tiempo terminan por ladrar por todo lo que noten extraño o fuera de lo habitual. Gracias a esto se convierte en una de las especies que más lo hacen.

Chihuahua: Es una de las razas más pequeñas, pero también una de las que más ladra. Cuentan con un comportamiento protector, lo que los lleva a alterarse en muchas ocasiones.

Beagle: A diferencia de los Chihuahua y los Yorkshire, esta raza es una de las más difíciles de enseñar a dejar de ladrar. Son una de las especies protectoras por excelencia.

Pequinés: Es una de las razas que más ladran en todo el mundo, también cuentan con un carácter que hace que sean fáciles de educar.

West Highland White Terrier: Esta raza tiene buen carácter, es amigable, pero sufre de ansiedad, por lo que si no está bien educado puede ladrar en exceso.

Caniche miniatura: Es un perro que se adapta a cualquier espacio, pero tiende a ladrar mucho, eso sí no es sin motivo. Solo que puede hacerlo bastante frecuente.

Schnauzer miniatura: Es una raza protectora que suele ladrar mucho cuando percibe que algo se mueve de manera sospechosa, ya que está cuidando a las personas o animales que tiene cerca.

