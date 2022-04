Vendedora atiende a niño con discapacidad usando LENGUAJE de SEÑAS: VIDEO

La condición o discapacidad de un ser humano, nunca debe ser un impedimento para que este se pueda comunicar con el resto de las personas. En este mismo tesón, resulta loable cuando una persona identifica que alguien desea comunicar algo y se le puede ayudar.

Esto es lo que le sucedió a una joven y un niño, mismos que se conocieron porque el destino quiso que se comunicaran. Así fue como una joven vendedora en una tienda de dulces, de nombre Belu, descubrió que un niño solía robar algunos de estos sin que nadie se diera cuenta, todo esto debido a que no podía hablar y decir qué quería.

Joven conoce a niño con discapacidad

La historia presenta a Belu, conocida en redes sociales como @santobelen_ . La chica es de origen uruguayo pero radica en España; en un video contó todo lo que le pasó con ese especial niño. Según relata, la chica había estado trabajando en otra profesión hasta elegir ser vendedora en una tienda de dulces.

Fue ahí que se encontró con un pequeño que, entre el tumulto causado por varios niños más cada día que salían del colegio, podía hurtar algunos dulces sin que se dieran cuenta. Fue entonces que ella le puso atención para evitar el pequeño robo, hasta darse cuenta que él usaba un aparato para niños con sordera.

Saluda al niño para comunicarse con él con lenguaje de señas

Fue entonces que Belu narró todo lo sucedido:

“Ahí me dijeron que en esa tienda se robaban muchísimo, entonces yo estaba mirando a todos los críos a la hora a la que salían del cole, venían todos en masa, y había un niño que no paraba de mirarme y yo a ese le puse más atención porque yo digo ‘mira tú si este no para de mirarme es porque se va querer llevar algo’”, explica la usuaria sobre la primera vez que vio al niño.

“Bueno, pues no paraba de mirarme porque era sordo y claro con la mascarilla no sabía si yo le estaba hablando o no”.

Al notar que el niño usaba el auricular médico en su oído, comenzó a utilizar las pocas señas que sabía para comunicarse. Todo comenzó con un “gracias” en señas y ella tomó el reto para aprender una mayor cantidad palabras en señas y comunicarse mejor.

Aprende más palabras para ayudarlo

Feliz de conocerle, se preparó para la siguiente ocasión que encontrara al pequeño.

“Toda esa semana estuve aprendiendo a decirle cosas distintas cada día, porque yo le vi mucha emoción en los ojos entonces el primer día yo le dije ‘hola que tal’ (en señas) y me dijo ‘Que bien’ (en señas), al siguiente día le dije ‘Hola, buenas tardes’ (en señas) y me dijo ‘Hola, buenas tardes’, se veía muy emocionado”, relató tras revisar tutoriales en instagram y llegar a la frase: “Yo no sé signar, pero aprender quiero por ti”, algo que dijo sorprendió al niño y le encantó, hasta ser grandes amigos.

Belu admitió que se sintió muy bien de ayudarlo y admitió que esa experiencia marca cómo va en su vida.

Para rematar, ha contado con el reconocimiento de miles de usuarios en redes sociales, quienes han alabado su empeño por ayudar al niño. La chica no esperaba tal impacto de su video y ya ha sido entrevistada en TV por este hecho.

MIRA EL VIDEO de la joven ayudando al niño con discapacidad