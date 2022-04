Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 24 de abril: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este domingo 24 de abril preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo.

Descubre qué tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día y termina la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este domingo.

ARIES

Hoy tu pareja tendrá un problema relacionada con su familia, algo relacionado con la salud o con la economía. Debes estar ahí a su lado, sin reservas, aunque tu pareja no haya estado para ti en una situación similar. Hay que hacer borrón y cuenta nueva, para inaugurar un nuevo orden, más equitativo, entre los dos.

Hay que cumplir con tus obligaciones. Ya no las dejes para mañana, ni cierres tus ojos. Es hora de poner la casa en orden, pues de otra manera te enfrenarás a mayores obstáculos (sobre todo si se trata de pendientes con el fisco). La responsabilidad comienza por tenerlo todo a punto para ser más productivos.

Hay que escapar de la tristeza, pues en ti tiene un efecto inmovilizante, y de enraizar puede llevarte a periodos delicados. No te quedes a solas hoy. Sal con tu pareja, con amigos o con tu familia, y no la dejes hundirte las garras en el corazón. Es vital que hagas del movimiento el antídoto que necesitas.

TAURO

Hay que poner el cuerpo y el alma en tu relación, pues todo aquello que te guardes y reserves para ti, jugará en contra de la convivencia y de la pervivencia del amor que estás viviendo. Tu pareja resiente tus reservas, pues siente que tienes un plan B. O estás del todo o no estás, es así de simple.

Debes dejar de poner tanta gravedad y pompa en tu trabajo. No solo te lo pones como algo casi imposible de realizar, sino que además lo conviertes casi en un suplicio. Y todo es más sencillo que lo que crees. Es vital que vuelvas a disfrutar del trabajo y de sus frutos, con más alegría y con una sensación de crecimiento.

Tienes que restar a tu día esa rutina que te pesa, y que te hace sentir como parte de un ciclo que no se termina, y que es gris y ominoso. Tu mente resiente esa sensación de repetición y derrota. De manera que, por pequeño que sea, haz un cambio día tras día, en la manera en que haces las cosas y en la forma en que vives.

GÈMINIS

Cuando el invierno acecha fuera de la casa, con su oscuridad y con sus sombras, hay que invocar a la primavera que solo puede darnos el amor. Hay que cerrar filas el uno junto al otro. Cuando las malas noticias amenazan, hay que acercarse, besarse, ser uno… Esa es la manera de vencer a través del amor.

Es tiempo de invertir, pero no lo que tú crees. No se trata de poner más dinero, sino de invertir tiempo. En efecto, como lo crees, es preciso que tu negocio o trabajo tengan un mejor orden, una mayor limpieza en lo que hacen y un valor añadido. Y eso solo se consigue si paras y estudias todo tu proceso.

Hay que terminar con estas prácticas que te pueden poner en una situación delicada, pues no mides sus consecuencias con ojo objetivo. Tal vez un trago de más y un bocadillo extra no te pasan factura hoy, pero todo se suma, y el monto que van a cobrarte va a ser demasiado alto. Vuelve al orden.

CÀNCER

Tu casa es una fiesta abierta, a la que todos están invitados. Siempre hay música e invitados en tu relación. Y eso está muy bien. Pero tu pareja quisiera que tuvieran una mayor intimidad, con ritos de ustedes dos y de nadie más. De manera que cancela esos planes de este día, y dedícalo a ella y solo a ella.

Esa deuda que se niegan a pagarte bajo diversos pretextos es mejor que a dejes a un lado. Te será pagada, pero no en las fechas que te han prometido. Es mejor no contar con ese dinero, si bien no debes dejar de pedir lo que es tuyo por derecho. Van a honrar tu deuda, pero debes ser más paciente.

Tu corazón es el centro de tus emociones y la fuerza de tu vida, y es por ello que debes cuidarlo con todas las precauciones pertinentes. La clave, ante todo, es que tengas una alimentación que lo fortalezca y mantenga su bienestar. Evita las grasas y las sales en todas tus comidas, y no abuses del alcohol.

LEO

El amor es una cuestión de confianza, ante todo. Si esa confianza fue fragmentada, se necesita de tiempo para recuperarla. No puede ocurrir de la noche a la mañana, sino tras de un gran proceso de cura y de cuidados. Debes dar a tu pareja todo el espacio y el tiempo que necesita para salir adelante.

Hay que saber mirar no solo a los resultados, sino todo el proceso que condujo a ese éxito. Hoy observas de cerca a tu competencia, pero lo que tienes que analizar de ella son sus métodos y la forma en que ha sabido abrirse paso. No desprecies ese conocimiento y hazlo parte de tus prácticas.

Este es un buen día para comenzar de nuevo con una práctica que dejaste olvidada: llevar un registro de tus avances, de todo lo relacionado con tu salud. De modo que, de aquí en adelante, al menos una vez una semana, mide tu estatura, tu peso y tu nivel de grasa corporal. Solo si te conoces a fondo podrás mejorar.

VIRGO

Es más ciego quien no quiere ver que quien no puede. Y este es un buen día para abrir los ojos. La causante de estas tensiones dentro de tu pareja tiene nombre y apellidos, y a ella hay que reclamarle estas maledicencias que ha difundido para hacerles daño. De otro modo no parará de hacerlo.

Todo lo que oyes es negatividad y malos designios. Es mejor poner tierra de por medio, y acudir a esas personas que pueden brindarte una visión positiva de lo que puedes hacer. Es hora de llenarse de ánimo y de impulso. Y para conseguirlo hay que ir a esa fuente luminosa que son los amigos.

Sentir el final de una etapa no es malo. Cada final nos concede la oportunidad de ser mejores personas, de comenzar de nuevo con nuevos proyectos. Es por ello que debes dejar de lado esta tristeza, y despedirte de este tiempo con alegría y gratitud, pues este día y estas personas no enseñaron mucho.

LIBRA

Antes de hacer un reclamo, hay que revisar tu propia conducta. Recuerda que hay una regla que se cumple en casi todos los reproches: Reclamos en los demás aquello que no cumplimos en cuanto a nosotros mismos. Evita usar a tu pareja como un espejo emocional de ti mismo, y se siempre tu mejor ejemplo.

La clave para salir de este problema es la calma. No te dejes llevar por el pánico, pues dar pasos en falso es lo peor que puedes hacer, y podría llevarte a sufrir mayores pérdidas. El primer paso debe ser llamar todos los aliados con los que puedas contar (en términos materiales) y solicitar su ayuda.

La debilidad que hoy sientes tiene más que ver con lo anímico que con lo físico. Es por ello que la mejor estrategia para combatirlo y remediarlo es insuflarte de entusiasmo. Y es que al final tienes razones para tenerlo. Estás sano, puedes trabajar y tienes toda una multitud de personas que te apoyan.

ESCORPIÓN

No sigas usando mentiras blancas para ocultar comportamientos que, de descubrirse, podrías perjudicarte. Es un buen día para comenzar a ser sincero y sacar a la luz las razones de esos retrasos y de esas salidas en secreto. Puedes estar seguro de que tu pareja lo va a comprender a perfección.

El dinero no crece en los árboles, pero si puede llegar de maneras inesperadas. Y este es una de esas ocasiones: en los días próximos vas a recibir un ingreso sorpresa (un regalo, lo más probable). Pero en contra de tu urgencia natural, debes guardar esos recursos para llevar a buen término tus proyectos pendientes.

La Luna está alta en tu Cielo, algo que te beneficia para reforzar tus ciclos naturales y conectar con tu ser interior. Para hacer esta tarea más sencilla, enciende esta noche una vela plateada en el centro de un espejo de agua, que hayas forado en un recipiente de color plata. Acepta la bendición del satélite mayor.

SAGITARIO

La frialdad se cuela en las relaciones, las hace apáticas, las endurece, las hace rutinarias… Por ello no debes permitir que se instale entre ustedes. Cada día, como hoy, hay que tener detalles que acerquen y nos caldeen el corazón. Este es un día para comenzar a romper el silencio y cerrar las grietas.

Este es un buen día para salir de tu aislamiento y reclamar tu espacio y tu valía. Los fracasos pesan, pero más pesará una vida de arrepentimiento. Recuerda que al final de cuentas n hay nadie a quien debas complacer que no seas tú mismo. No hay nadie más que deba darte una segunda oportunidad que tú mismo.

Las estrellas, más allá del horóscopo, pueden ser una guía para tu día a día. Si te sientes, como hoy, perdido, sal a verlas de noche. De ser posible recostado en un prado. Ese tapiz de puntos luminosos contiene mensajes en donde anida toda la sabiduría que necesitas. Escúchala.

CAPRICORNIO

Se han dicho palabras duras, y no sabes cómo hacer para que las cosas vuelvan a su armonía habitual. Los astros te recomiendan que, ante todo, evites fingir que no ha pasado nada. El segundo paso es, si corresponde, pedir disculpas. Y en todos los casos, sentarse con la cabeza fría y dialogar sobre lo ocurrido.

Este es un buen día para elegir un nuevo rumbo. Las cosas te van bien, pero ese estado no va a durar para siempre. Y para cuando el momento de dar el salto te encuentre listo, debes tomar medidas y realizar aprendizajes. De manera que, para atraer la ventura, vete en donde quieres estar en unos años, y traza un plan.

Tienes que escuchar a esa voz interior tuya que te habla y te recomienda un camino diferente. Tu cuerpo conoce sus propias necesidades, y no duda en sugerirte que hagas los cambios necesarios en tus hábitos. En este día, no necesitas otra guía. Sigue las peticiones de tu intuición, y recuperarás el equilibrio perdido.

ACUARIO

Tu pareja desea hacer un viaje y tú no sabes cómo debes reaccionar, pues desea hacerlo sin ti, a solas o con amigos. Los que los astros creen es que debes valorar ese gesto de independencia, pues al fin al cabo, te demuestra que en su vida hay mucho más que esta relación. Y eso te da pie a vivir también por cuenta tuya.

Tienes una gran idea, pero sabes que necesitas ayuda para llevarla a cabo, pues no será posible que la saques adelante con los que ahora cuentas. Te preguntas en dónde puedes encontrar socios confiables y comprometidos. Debes lanzar una convocatoria a través de las redes, y los hallarás.

Debes llegar a acuerdos contigo mismo. Hay asuntos pendientes que resolver a nivel psicológico que te niegas a tratar. No sabes quién es la persona ideal, en todo caso, para ayudarte en ese tema. Lo cierto es que esa persona eres tú mismo, y el proceso que debes seguir es el siguiente: Debes perdonarte.

PISCIS

Hay días en los que lo que cuenta es, sencillamente, pasarlo bien, disfrutarse el uno al otro, sin prisas ni compromisos. Hay que poner muros entre ustedes y aquellos afectos y obligaciones que les reclaman. Hoy se les permite darles la espalda y hacer un aparte. Nada más que celebrarse el uno al otro.

La honestidad es lo mejor ante este error. No se trata de encontrar un culpable, sino de establecer los roles para que cada uno participe en la solución del problema. De manera que no exageres, pero tampoco exhibes un falso entusiasmo. Hay que afrontar esta situación con la seriedad que requiere.

Te preguntas si debes conceder o no ese perdón. El daño que esta persona te hizo es notable, y aún guardas heridas emocionales. Es justo por ellas que debes perdonar y dejar ir. Solo si lo haces este sentimiento de desazón y este rencor abandonarán tu corazón, y dejarán espacio para cosas buenas y necesarias.

