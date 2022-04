El Monstruo del Lago Ness podría ser real; estas son las pruebas que confirman que Nessie existe

De todos los enigmas de misteriosas criaturas de leyenda que habitan nuestro mundo, ninguno se compara con el secreto que ocultan las oscuras y dulces aguas del lago Ness, al norte de Escocia, donde, de acuerdo con testigos y el folclor del país del Reino Unido, existe un monstruo que ha visto pasar el tiempo desde hace siglos.

Se trata nada más y nada menos de que el mítico ‘Nessie’, apodado así por expertos, científicos y escépticos que desde miles de años, sueñan con encontrarlo y demostrar que, es quizás, el último animal de su especie en la Tierra.

El misterio de Nessie

La leyenda del monstruo del Lago Ness ha fascinado al mundo desde hace más de mil 500 años; una criatura atrapada dentro de las paredes del helado cuerpo de agua desde hace miles de años; sin mostrarse y, supuestamente, tratando de conservar a su especie, aunque se dice que él es el único de su clase.

Las referencias más antiguas sobre la misteriosa criatura datan del siglo VII; el monje San Columba relató en uno de sus textos que salvó una persona que estaba siendo atacada por un enorme animal en el lago. Sin embargo, diversos investigadores especulan que se trata de una historia para engrandecer los poderes -supuestamente- sobrehumanos del santo escocés.

En aquel texto no hubo una descripción anatómica del monstruo; no fue hasta el siglo XVII que comenzaron a circular diversas explicaciones sobre él. Desde algo como ‘una especie extraña de pez, hasta ‘un animal parecido a un cocodrilo que producía grandes remolinos’. Pero las referencias de los testigos, no daban mucha confianza.

Avistamientos y teorías

Fue en mayo de 1933 que surgieron las primeras hipótesis mejor sustentadas; el periódico Inverness Courier publicó un artículo sobre una pareja local que aseguraba haber visto a un monstruo en el Lago Ness, levantando el interés en todo Reino Unido y en los investigadores y científicos más escépticos.

Más tarde, la ‘monstruomanía’ llevó a fotógrafos y reporteros de todo el mundo a instalarse a las orillas del lago por días hasta atestiguar un avistamiento; el primero y quizás el más famoso fue Marmaduke Wetherell, quien aseguró haber captado a Nessie. Una imagen que rápidamente se volvió famosa y la única prueba de su existencia.

Por años esta foto se tomó como la base de cientas de investigaciones para encontrar al misterioso monstruo. Expediciones completas viajaban al lago con equipos de tecnología de punta para intentar probar su existencia; sin embargo, todo se derrumbó cuando se comprobó que la imagen era tan solo un simple montaje.

Muchos otros fanáticos en busca de fama y reconocimiento han mostrado pruebas para garantizar que Nessie vive allí, en el lago escocés que le da nombre, pero todo ha quedado en el olvido pues no tienen fundamentos suficientes para probarlo.

Otros expertos aseguran que su existencia es prácticamente imposible, pues por las condiciones climáticas del lugar, es complicado que especie de dinosaurio haya sobrevivido por tanto tiempo debido a sus dimensiones y la falta de otros ejemplares para mantenerse vivos.

La duda, entonces, permanece; ¿realmente existe un monstruo que vigila el pasar del tiempo desde aquel frío cuerpo de agua, o simplemente quedará como uno de los misterios más grandes que la humanidad aún tiene por resolver?