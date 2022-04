3 signos del zodiaco cuyos temores sobre el amor se hacen realidad el sábado 23 de abril de 2022

Pese a que la astrología es considerada una pseudociencia, forma parte de una tradición para las personas que creen en todo lo que dicen los signos. A través de este fenómeno, es posible interpretar significados y pronosticar las características particulares de las personas. Si bien se encuentra la astrología china y la hindú, la occidental es la más importante.

Los signos del horóscopo se dividen en doce, de acuerdo a los meses que tiene el año. Hay personas que son más tendientes a enamorarse fácilmente y tienen una habilidad particular para conquistar a los demás. También, están aquellos que son un poco desconfiados debido a que tienen el temor de ser traicionados. Es por eso, que te presentamos los tres signos, en los cuales, el miedo se hará realidad.

Horóscopo. Fuente archivo

En primer lugar, Virgo es uno de los signos en donde los miedos sobre el amor se harán realidad. Cuando has sufrido por amor, algún temor seguramente ha quedado dentro de ti, y esto no se habrá ido del todo. Estas personas todavía creen que pueden ser rechazados, por lo que, su auotestima es baja. Además, se pondrán en juego otros temores como la infidelidad por parte de tu pareja o sentirás que no eres alguien atractivo.

Otro signo del zodiaco que verá que sus temores se hacen realidad es Libra donde el principal miedo es que sienten que no le gustan a nadie. Estas personas han puesto fin a sus relaciones porque creyeron que sus parejas no apreciaron cómo eran. Si bien se suelen mostrar como personas cariñosas, nunca dejan de cuidarse. Antes de encontrar el amor verdadero, buscarán amarse a sí mismos.

Capricornio sacará a la luz el temor sobre el amor. Fuente archivo

En tercer lugar y otro signo que se destaca por ser ver que sus temores en el amor se hacen realidad, es Capricornio. Estas personas se caracterizan por sentir miedo desde siempre y tener bajo la autoestima, lo que llevó a que no tengan suerte en las relaciones amorosas. Los miedos en el amor saldrán a la luz, pero debes mantener la calma.