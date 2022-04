Acusan de violación Joe Francis, creador de la revista Girls Gone Wild

Una de las marcas más rentables a principios de la década de los 2mil, con millones de dólares en ganancias sólo por mostrar un estilo de vida desenfrenado y hedonista, ha sucumbido de nueva cuenta a través de su creador. Esto se trata de Joe Francis, quien diera al mundo el concepto de la revista Girls Gone Wild, mismo que reinó en el mundo del entretenimiento en Estados Unidos.

Luego de varios problemas con la ley, Joe Francis ha vuelto a salir a la luz debido a que una mujer ha denunciado que este personaje, conocido también por su amistad con famosos de la farándula de Hollywood como Kim Kardashian o Brad Pitt, abuso de ella hace algunos años.

'Girls Gone Wild Exposed' expondrá todo

Como ya es una costumbre en el país vecino, cuando se investiga algo que huele mal se lleva a la pantalla para que millones de personas lo vean y juzguen. Es así como la emisión Girls Gone Wild Exposed mostrará todo lo que pasó detrás de esta revista millonaria, su fundador y las acciones de éste contra mujeres de las que abusó.

La historia que se presentará es la de una chica llamada Jannel, quien el 25 de agosto de 2006 fue abusada sexualmente por Joe Francis, según ella misma relata.

Jannel afirma que el creador de "Girls Gone Wild", Joe Francis, la violó brutalmente en la parte trasera de su autobús de gira, mismo que estaba estacionado cerca del Club Envy de Chicago donde habían estado de fiesta esa misma noche.

Francis abusó de la joven

La chica recordó que Francis la escogió en la pista de baile, le dio de beber alcohol "como si fuera agua", la halagó incesantemente por su apariencia y luego la invitó a subir al autobús. Ahí, ella supuso que lo peor que le pedirían que hiciera sería mostrar sus pechos en una cámara de "Girls Gone Wild".

En cambio, dijo, se vio obligada a "tocarse" a sí misma con objetos que él había guardado en el autobús, junto a la cama. Fue ahí que Francis se abalanzó sobre ella.

"Seguía tratando de besarme y diciendo: 'Va a estar bien, va a estar bien'. Y yo estaba como, 'Quítate de encima, quítate de mí'", dice Jannel en "Girls Gone Wild Exposed".

Jannel recordó también que “Básicamente me obligó y me dolió porque no estaba ‘excitada’, así que realmente me dolió… Me agarró. Yo era esta niña de 45 kilos. No di mi consentimiento esa noche y él me violó por completo. Y luego se quitó de encima como si fuera basura”.

Dirigido por Katinka Blackford Newman, conocida por denunciar a las grandes farmacéuticas con el libro de no ficción "La píldora que roba vidas", el programa de TNT abre el telón de la máquina "Girls Gone Wild".

Francis, el amigo de las celebridades de Hollywood

La misma directora señaló que “Las mujeres jóvenes como Jannel pensaron que Joe Francis estaba bien porque salía con celebridades. Nadie podría creer que alguien que se codea con las Kardashian, Brad Pitt y Jennifer Aniston pueda ser un abusador violento y un criminal”.

Lanzado en 1997, “Girls Gone Wild” recaudó $20 millones en sus primeros dos años de operación. Para 2004, la interminable fiesta había acumulado $ 100 millones anuales y numerosas celebridades formaban parte de la fiesta.

El documental presenta imágenes de Pitt hablando sobre ser fanático de los videos y señalando que Aniston le dio algunos como regalo.

Para finalizar, cabe recordar que Joe Francis cumplió 11 meses en una cárcel de Reno, Nevada, por $20 millones en evasión de impuestos en 2009, mientras que fanáticos famosos como Kardashian lo apoyaron, luciendo una camiseta de "Free Joe" en público. Mientras estaba en la cárcel en Reno, Francis también cumplió simultáneamente su sentencia de 339 días en el caso de pornografía infantil.

