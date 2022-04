Mujer recuerda polémico comentario a Gabriel García Márquez; "es asqueroso", le dijo

Aunque para muchos amantes de la lectura hubiera sido todo un sueño conocer a Gabriel García Márquez y halagar su obra entera -con la conquistó a los países de habla hispana y del mundo entero, al grado de ser reconocido con el premio Nobel de Literatura-, esta mujer se acercó para decirle que su trabajo le parecía "asqueroso" y desató la polémica.

Pues el escritor que tiene títulos como "Cien años de soledad", "El amor en los tiempos del cólera", "Crónica de una muerte anunciada" o "Del amor y otros demonios", se ganó el respeto y reconocimiento por crear mundos en los que el realismo mágico agregaba algo fantástico a las historias; sin embargo, no todos comparten la misma opinión y aunque hay quienes preferirían no hacérselo saber a Gabriel García Márquez, una mujer asegura que le dijo todo lo que pensaba.

El video que se volvió viral en TikTok es de una usuaria identificada como Daniela, de 37 años, quien compartió con sus seguidores el story time de cómo le dijo al también periodista que "uno de sus libros me parecía la cosa más asquerosa que había leído en mi vida", una declaración que se ganó el interés de toda la plataforma.

Quedó sorprendido; así fue la reacción de "Gabo" al polémico comentario

La mujer detalló que su encuentro con el escritor ocurrió en un restaurante "al sur de la Ciudad de México" hace más de 20 años cuando ella tan solo era una estudiante de secundaria; casualmente, Gabriel García Márquez y su esposa, Mercedes Barcha Pardo, se encontraban en el mismo lugar.

Al verlos, los padres de Daniela insistentemente le pidieron que se acercara a saludar y que le dijera algo sobre su aclamada obra, pero más a la fuerza que por ganas propias, la adolescente terminó haciendo un comentario que dejó sin palabras a todos los presentes, incluyendo al propio escritor.

"Yo decía 'no, para qué'. Entonces mis papás me insistían en que lo fuera a saludar, que era súper importante y yo decía 'pero qué le voy a decir'. Y me dijeron 'has leído libros de él, ve a decirle algo sobre sus libros'", recordó la mujer antes de revelar cuál fue el comentario que dejó atónito a García Márquez.

Cuando la joven y sus papás finalmente se acercaron al escritor colombiano para saludarlo, cuando de pronto, Daniela lanzó la declaración que nadie vio venir:

"Le dije mucho gusto, tengo que decirle que su libro 'Relato de un naufrago' me parece la cosa más asquerosa que he leído en toda mi vida. Y en ese momento la cara de estrés de mis papás; la esposa también puso una cara súper incómoda y pues yo supongo que el señor Gabriel García Márquez también puso una cara bastante incómoda", detalló.

Tras el desafortunado momento, todos quedaron en un silencio "eterno" hasta que el escritor se limitó a responder "bueno, muchas gracias. La gran mayoría de las personas que se acercan a saludarme me dicen que les gustó mucho mi libro 'Cien años de soledad'".

A pesar de ello, la hoy mujer reiteró su postura con un: "Todo bien con 'Cien años de soledad', me gustó muchísimo, pero 'Relato de un naufrago', cuando se come la gaviota es un asco, no pude más".

Finalmente, en comentarios varios usuarios de TikTok dejaron comentarios como "hubiera dado cualquier cosa por solo verlo de lejos", pues cabe recordar que el periodista falleció el 17 de abril de 2014; asimismo, hubo quienes lo tomaron con humor al recordar que se trataba de una adolescente, "Gabo bien depre ese día", "el autor: aprecio la honestidad", "yo le hubiera dicho lo mismo, pero con 'Cien años de soledad', son algunos de los comentarios.

