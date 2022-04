Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy DOMINGO 17 de abril según tu signo

La carta de este domingo 17 de abril tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este domingo 17 de abril es el dos de espadas del tarot Rider Waite.

Esta carta nos dice que estas pasando por un proceso complicado en el que debes tomar una decisión y estás entre dos opciones, sea la decisión que tomes debes hacerlo desde la razón y no con el corazón pues de hacerlo no tendrás muy buenos resultados.

Amor

No, esta carta no te dice que estas entre dos amores, al contrario esta carta tiene como significado un equilibrio las dos espadas representan a los dos integrantes de la relación los cuales estarán equilibrados en donde los dos se convierten en uno solo, habrá un trato justo y equilibrado.

Trabajo

Si estás en búsqueda de trabajo, dos opciones muy buenas llegarán a ti y no sabrás por cuál decidirte, recuerda que cualquier desición que tomes debe de venir desde el razonamiento y no con los sentimientos.

Salud

El dos de espadas hablan de una salud mental si hay alguien o algo en tu vida que no te da paz mental o tranquilidad no dudes en sacarlo pues a la larga te traerán muchas dificultades.

