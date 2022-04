Netflix: ¿Si uso mi cuenta cuando voy de viaje me cobrarán extra? Esto dicen las nuevas políticas

Netflix está de nuevo en medio de la polémica, pues comenzará a cobrar una tarifa extra por las personas que usan una misma cuenta y no viven en el mismo hogar. Con esto, la firma busca seguir expandiendo su alcance, pero la noticia no ha caído bien entre los usuarios, pues anteriormente el mismo Netflix alentaba a la gente a pasar sus accesos.

La plataforma detalló que si alguien que no cuente con la misma IP que el dueño de la cuenta, pedirá un código de verificación antes de ingresar, el cual se generará sólo después de haber pagado.

¿Por qué tomó esta decisión Netflix?

Desde 2021 avisó que el compartir la contraseña no sería tolerado más, pues ante el crecimiento de la competencia, tenía que tomar medidas para seguir en ascenso. Al cierre del 2021, Netflix reportaba contar con 222 millones de suscriptores en todo el mundo, de los cuales 39 millones están en Latinoamérica.

Foto: Especial.

¿Qué pasará cuando salga de viaje?

Por ahora, Netflix no ha anunciado que vaya a cobrar más a los mexicanos por compartir su cuenta, pero la medida comenzará a ser válida en Costa Rica, Chile y Perú. Muchos están consternados, pues no saben si al salir de viaje, ya sea incluso dentro de sus países, serán multados, sin embargo, esto no será así.

Se ha dicho que cuando inicies sesión fuera de tu hogar, se te mandará un código a tu correo electrónico, con el cual confirmarás que estás de paseo y validas que eres tú y no alguien más.

También ha trascendido que Netflix estipula en sus contratos que la suscripción que usted paga es para personas que viven juntas en el mismo hogar, por lo que algunos defienden la nueva medida, pues aseguran que esa cláusula siempre ha existido.

