Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy JUEVES 14 de abril según tu signo

La carta de este jueves 14 de abril tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este jueves 14 de abril el tres de bastos del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

Esta carta al salir invertida, revela la dificultad que has tenido para concretar o llevar a cabo tus planes y sueños, tal vez se deba a una mala organización o administración, a veces el querer hacer las cosas rápido te hacen de olvidar de algo y eso es justamente lo que hace que tus planes no salgan como tu quieres, ten paciencia y cree en ti.

Amor

La presencia del tres de bastos en el plano del amor, habla y te aconseja sobre un amor a distancia, mismo que no es muy conveniente que lo tengas en tu vida, intenta mantenerte lejos de este tipo de relaciones.

Por otra parte también habla de la poca accesibilidad que tienes con tu pareja, a veces debes ceder un poco, si el o ella te proponen algún plan que no te encanta, acepta y consciente a tu pareja, no es malo a veces "doblar las manitas" como dicen coloquialmente.

Trabajo

Esta es una buena carta para quien se encuentra sin empleo, pues si en las últimas semanas o días has estado en la búsqueda del trabajo perfecto para ti, este está a punto de llegar, eso sí deberas tener mucha paciencia pues este nuevo empleo pondrán a prueba tu temple y voluntad.

Salud

Tu salud en general esta bien pero como consejo si deberías bajarle al estrés y a los enojos, los cuales solo te traen problemas con tu entorno y justamente esta actitud hace que tus planes se vean un poco tropezados.

