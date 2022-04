Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MIÉRCOLES 13 de abril según tu signo

La carta de este miércoles 13de abril tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este miércoles 13 de abril es “La rueda de la fortuna” al igual que ayer este arcano mayor salió invertido y lo rige el número 10.

Esta carta invertida habla de tu resistencia al cambio, debes ver internamente y encontrar la solución para mejorar todos los aspectos de tu vida.

Amor

Seguramente te encuentras muy confundido en este plano pues esta carta invertida muestra que tienes dudas de tu pareja, comienzas a sentir que hay una tercera persona queriendo entrar en tu relación.

Hoy no es un buen día para querer “arreglar” las cosas con tu pareja pues saldrás peor así que evita a toda costa pelear pues no saldrás bien librado ya que por el momento estas resistente al cambio.

Recuerda que la clave de esto es la comunicación, la transparencia y hablar con la verdad, solo así podrás avanzar y superar la crisis.

Trabajo

Llegan cambios al trabajo, seguramente son inesperados. O si eres tú quien está pensando en cambiar de trabajo o pedir un aumento, este no es un buen momento para que lo hagas.

La rueda de la fortuna siempre se mueve, esto no será para siempre así que como diría José José: “espera un poco, un poquito más”.

Salud

Cuida lo que comes, porque podrían venir problemas y molestias de gastritis, deja de hacer corajes y preocuparte por todo porque te la vives estresado.

