La divertida versión en mariachi del opening de 'Sailor Moon' que es viral en TikTok | VIDEO

¿Te has preguntado cómo sonarían los intros de tus series favoritas en versión mariachi? Un hombre se dio a la tarea de responder a esa pregunta llevándolo a la práctica. En TikTok se ha hecho viral un video que muestra el opening de Sailor Moon interpretado en dicho género musical.

TikTok es la red social del momento. La plataforma alberga una gran cantidad de videos de todo tipo. En esta ocasión ha dado de qué hablar un clip en el que un músico creó la versión mariachi de la canción de apertura de uno de los animes más populares de todos los tiempos.

Sailor Moon, versión mariachi

El video fue publicado por la cuenta @aoysutictoc, el cual supera las 700 mil reproducciones en menos de una semana. El clip está realizado por Ángel Ortiz, un mariachi originario del Estado de México, cuyos covers se han vuelto muy populares en sus múltiples redes sociales.

Desde Pokémon, Ranma 1/2, hasta Digimon, pasando por Candy Candy, son sólo algunas de las interpretaciones en versión mariachi que este músico hace. Pero sin duda el que más ha llamado la atención de los internautas es el de Sailor Moon.

En el clip, el mariachi está disfrazado como Darien Chiba, mejor conocido como Tuxedo Mask. Ángel Ortiz se encarga de tocar todos y cada uno de los instrumentos para cantar la versión en español de la canción "Legendaria Luz de Luna", una adaptación de la original japonesa "Moonlight Densetsu", la cual aparece en el intro de la caricatura.

Con un antifaz blanco y un sombrero de copa alto como el personaje anteriormente mencionado, el mariachi comienza a cantar "Un caleidoscopio es mi corazón, Luz de Luna guía mi amor, destellos mil de la constelación".

Como era de esperarse, usuarios en redes sociales dejaron sus mejores comentarios: "Si me llegan con esta serenata digo que sí, me caso", "Me encantó el Tuxedo Mask prieto" y "La necesito en Spotify" son sólo algunas de las reacciones.

