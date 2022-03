TEST: ¿Eres cariñosa o fría? La imagen que veas definirá tu personalidad

Los test de personalidad son una tendencia muy importante en las redes sociales. Gracias a ellos podemos descubrir facetas de nuestra vida que no conocemos y también algunos aspectos de la personalidad que es difícil encontrar o aceptar que tenemos. A veces podremos sorprendernos y en otras confirmar una sospecha que teníamos.

El primero en realizar estas pruebas psicológicas fue el biólogo estadounidense, Roger W. Sperry. Gracias a su trabajo descubrió que nuestros hemisferios funcionan de manera distinta y nuestras acciones y pensamientos están condicionados por el lado que más utilizamos o que más fuerza tiene en nuestras decisiones.

Tras esos descubrimientos, se han creado muchos test de personalidad y por eso te mostramos unos que te dice cómo eres en diferentes facetas de tu vida diaria, especialmente en la forma en la que te relacionas con los demás. En la imagen de abajo hay dos elementos diferentes.

Mira la imagen y decide cuál es el primer elemento que ves. Así podrás saber si eres una persona cariñosa o fría, a la hora de relacionarte con los demás. Abajo te mostramos las respuestas.

¿Cuál es la imagen que ves primero?

FOTO: MDZ Online

Viste primero una mano

Si viste primero la mano, eres una persona muy cariñosa, aspiras a algo más y te gusta tener relación con muchas personas y compartir momentos de calidad con ellos. Vives tus días como si fueran los últimos, eres bondadosa y generosa. Además, te alejas de las personas que te parecen hipócritas y te alejas de los entornos en donde no puedes crecer.

Viste primero una huella

Si viste primero la huella, es porque eres una persona muy selectiva con tus vínculos afectivos y con las relaciones que entablas. Das preferencia a la calidad de las relaciones y no a la cantidad. Y aunque no es nada malo, no expresas tus sentimientos con palabras, sino con acciones.

Prefieres tener pocos amigos, pero que sean los mejores y darles el mayor tiempo posible. Eres fiel, leal, amable y muy cariñosa, pero es muy difícil que te saquen algunas palabras de afecto o cariño a menos que sea en momentos muy específicos.

¿Eres cariñosa o fría en tus relaciones personales?

FOTO: Freepik

