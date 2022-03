Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy JUEVES 31 de marzo según tu signo

La carta de este jueves 31 de marzo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este jueves 31 de marzo es el cuatro de oros del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

Esta carta tiene un doble significado, uno bueno y otro no tanto pues sin duda alguna, la presencia del 4 de oros habla de que en el terreno financiero estas muy bien, has logrado todos tus objetivos, ese negocio que tanto querías va por un buen camino pero eso mismo te ha llevado a ser codicioso y hasta cierto punto egoísta, recuerda que no todo en la vida es dinero.

Amor

Tienes mucho miedo, no te resistes a estar sola o solo, y ese apego que sientes por la persona que esta a tu lado no esta mal, pero no es amor y ya te diste cuenta de eso. Recuerda que el amor es libertad y no todo aquello que lo pueda atar, limitar o controlar.

Trabajo

Todo lo que tiene que ver con el trabajo va de maravilla, es muy estable tu empleo así que no debes preocuparte, pero parece que no estas muy a gusto pues no te gusta lo que haces pero te mantienes ahí por que tienes un buen salario, recuerda que si no estas feliz debes buscar un lugar donde te sientas pleno.

Salud

Esta carta habla principalmente que debes perdonarte las heridas del pasado para estar tranquilo o tranquila, cuida la parte del estrés.

