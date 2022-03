House of the Dragon ya tiene fecha de estreno: Todo lo que tienes que saber de la precuela de Game of Thrones

"House of the Dragon", la nueva serie de HBO cuya historia trascurre 200 años antes de "Game of Thrones", se emitirá a partir del 21 de agosto, anunció este miércoles la plataforma de streaming.

La serie de diez episodios comienza el domingo 21 de agosto en HBO y estará disponible para transmisión en HBO Max" en Estados Unidos y América Latina. En España, donde se titulará "La casa del dragón", se emitirá a partir del 22 de agosto.

Esta fecha permite a HBO adelantar ligeramente el estreno en Amazon, actualmente previsto para el 2 de septiembre, de su serie de gran presupuesto adaptada de "El señor de los anillos", la fantástica saga de J.R.R. Tolkien.

"House of the Dragon", basada en el libro "Fuego y sangre" de George RR Martin, que inspiró la serie original, está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de "Game of Thrones" -que ganó ejércitos de fanáticos en todo el mundo- y cuenta la historia de la familia Targaryen.

El elenco incluye a Emma D'Arcy ("Wanderlust"), Matt Smith ("Doctor Who", "The Crown"), Rhys Ifans ("King's Man: El origen", "Spiderman") y Olivia Cooke ("Bates Motel", "Ready Player One: Comienza el juego").

"Juego de tronos", una de las producciones de televisión más premiadas de la historia, significó un antes y un después para las series a lo largo de ocho temporadas emitidas desde 2011 hasta 2019, con su mezcla de universos fantásticos y medievales.

También ha sido criticada por sus crudas escenas de violencia y sexo.

Con información de AFP

SIGUE LEYENDO:

HBO: 7 curiosidades que no tienen sentido entre la primera y la segunda temporada de “Euphoria”