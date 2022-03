Tiktoker graba a su jefe hablando mal de ella y exhibe su prepotencia; "ya terminé con estos irrespetuosos"

Las relaciones laborales no siempre se dan en los términos en los que uno desearía, sin embargo, cuando esté vínculo se torna complicado con una de las personas con las que más nos vinculamos en el trabajo, como los jefes, las cosas se pueden llegar a complicar.

Así le ocurrió a una tiktoker que, cansada de la mala relación que llevaba con su jefe, lo exhibió en redes sociales mientras hablaba mal de ella justo en la misma habitación en la que se encontraba. La joven decidió grabarlo mientras se encontraba detrás de ella y no dudó en compartir su historia en las redes sociales.

Esta una usuaria de TikTok no imaginó el alcance que tendría su clip una vez que lo subiera a la plataforma; pues en el video explicó todo lo que estaba ocurriendo. La joven dio a conocer que después de vivir este episodio, y de escuchar y grabar a su jefe cuando hablaba mal de ella, decidió renunciar a su trabajo.

Clip de TikTok rompe las redes y supera el millón y medio de vistas

Se trata de Samantha Rae García, una joven que, después de cuatro años, decidió renunciar a su trabajo justo después de "atrapar" a su jefe hablando mal de ella a sus espaldas; evidentemente el responsable de esta del área no tenía la menor idea que su subordinada lo estaba grabando.

Samantha decidió exponer a su jefe en redes. FOTO: Especial

Esta fue la manera de Samantha de demostrar su enojo ante la actitud tan poco profesional que tomó el gerente de la empresa en la que laboraba. El hombre quedó expuesto ante millones de personas debido a su mal proceder y poco tacto para relacionarse con sus subordinados.

Tras este episodio la joven decidió renunciar. FOTO: Especial

Samantha, quien se identifica en TikTok como @samantharaegarc, dio a conocer el lamentable episodio ante el cual decidió actuar con contundencia, fue esta su decisión antes de decidirse a dejar el trabajo en el que había estado a lo largo de los últimos cuatro años.

Algo que quizá la joven no esperaba era que su clip rompiera las redes en minutos y ahora más de millón y medio de personas ya lo han conocido su historia. En la descripción del video, Samantha Rae García escribió “Renuncié a mi trabajo de 4 años hoy. Ya terminé con estos irrespetuosos, no he recibido capacitación de los gerentes. ADIÓS”.

El clip se convirtió en un éxito en TikTok. FOTO: Especial

Los internautas, mientras tanto, reaccionaron con decenas de comentarios al video y la gran mayoría la apoyaron en su decisión e incluso la felicitaron por mantener la calma ante la incómoda situación que vivó, mientras que hubo aquellos que no respaldaron que exhibiera a su jefe de esta manera.

La historia de la tiktoker se volvió viral en redes. FOTO: Especial

