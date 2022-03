Para Mariana Rodríguez Cantú: Primero los niños

Se casó con Samuel García en marzo de 2020, en plena pandemia, ante apenas dos decenas de invitados. Pero su matrimonio ha sido muy distinto desde que su marido llegó a la gubernatura; según nos explicó, ha tenido que "sacrificar el tiempo en pareja que normalmente unos recién casados tendrían. Poder disfrutar de ciertos momentos juntos. Estamos en el mismo camino y en el mismo rumbo, eso hace que todo se compense y ayuda a que no se vuelva algo negativo. El estar tan involucrada en su proyecto ha hecho que sea más ameno. Gracias a mi interés y a su disposición en sumarme al proyecto estoy encantada con lo que estoy haciendo en Amar a Nuevo León. Los proyectos del DIF son en los que estoy más involucrada".

Entre la pareja han creado un fuerte equipo, y como nos contó Mariana, se aportan en sus distintos ámbitos.

"Los temas que traigo son más social y ayudan a complementar lo que el gobernador trae con lo que visibilizo yo. A veces le toca hacer el trabajo duro, aunque mi trabajo también es duro, porque es con niños y niñas vulnerables, se puede ver como el más bonito. Siempre hemos estado ahí el uno para el otro cuando lo necesitamos", nos aseguró la primera dama del estado.

En el Módulo DIF Capullos de Monterrey se ayuda alrededor de 300 niños, "cada caso es una pesadilla. Los golpearon, abandonaron y abusaron, no sólo es una tragedia, son varias. Yo sé que la institución es muy controversial y entiendo que nunca vamos a poder reemplazar el amor y el cariño que puede llegar a dar una familia. Sin embargo, cuando llegan a la institución logramos un cambio muy positivo en los niños en un promedio de seis días. Muchos ni siquiera saben qué es un abrazo", aseguró Rodríguez Cantú, quien también relató que llega a su casa "con el corazón hecho chicharrón".

DESDE LO DIGITAL

“No siempre fui una influencia positiva. Cuando empecé en las redes sociales tenía 22 años, y comencé muy verde en el tema. No sabía lo que estaba haciendo, pero sabía que influía en cierto aspecto. En principio mi contenido era mucho de maquillaje, y por eso creé mi marca. Era una persona que se enganchaba mucho con los comentarios negativos. Llega un momento que se te sale de las manos y todo lo que publicas está expuesto a que los demás digan. No me gustaba eso, no entendía que yo misma me lo estaba provocando, porque así son las redes sociales y el mundo público, todo lo que haces está expuesto a verse bien o mal. Nunca he sido una influencer que promueve los vicios, pero no creo que mi influencia era muy positiva, más bien era para que consumieran, no era negativa, sólo era diferente. Ahora estoy 100 por ciento enfocada en los temas sociales del gobierno. Me ha cambiado la vida a mí, y por eso he podido cambiar la manera en la que transmito las cosas y lo que publico", nos contó la influencer.

Recalcó que como sociedad no debe ser indiferentes con los niños con cáncer: "No sabemos el efecto que tiene tanto en el niño como en la economía familiar. Estoy muy orgullosa del programa de Cobertura Universal que hizo Samuel en Nuevo León. La finalidad es que ningún niño o niña con cáncer vuelva a pagar un solo peso por su tratamiento, y eso va a ayudar para que los papás tengan un respiro económico y puedan acompañarlos en el proceso. Hicieron esta política pública que va a transformar muchas vidas, si se hace el diagnóstico oportuno y a tiempo el resultado es mucho mejor y hay mayor esperanza".

Es consciente que los procesos de adopción siguen siendo muy burocráticos. "Nos falta mucha cultura de la adopción, querer cambiar una vida", subrayó Mariana, quien comentó que de 57 familias en la lista de espera del DIF, 53 no aceptan niños con discapacidad.

"Ahí estás atada de manos porque no es un proceso en donde como institución me esté alentando, sino que no hay candidatos", explicó.

Aunque toma al toro por los cuernos, y finalizó: "Me gustaría meterme más... que vean lo que es transformar una vida".

*Admira mucho a Michelle Obama, sobre todo como ha combatido la obesidad.

*Ha sido una gran defensora de la adopción.

*Síguela en @marianardzcantu.

EN FRASES

“Me comparan mucho con Lady Di... Ella es un ejemplo de una mujer que trataron de manchar su imagen de muchas maneras. Sin embargo, siempre estuvo concentrada en hacer las cosas a su manera”. “Nunca quiero dejar mi esencia, mi esencia es ser yo, y no quiero que me cambie el puesto político... mantener la Mariana que soy”.

POR BEGOÑA COSIO

FOTOS: DANIEL OJEDA

MAAZ