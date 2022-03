¿Eres leal? El sencillo test de personalidad que te lo indicará en un segundo

Nadie quiere quedarse afuera cuando aparece un nuevo test de personalidad, cada vez son más populares en las redes sociales. Si estás dispuesto a jugar y a dejarte llevar por el desafío te proponemos un reto que, de manera muy simple, te permitirá solo mirando una imagen, descubrir algunos rasgos que desconocías de tu personalidad.

Cabe recordar, que según reveló la investigación del psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry – ganador del Premio Nobel- el cerebro y sus dos hemisferios (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente. De este modo, la forma en que pensamos está determinada según cuál de los lados es el dominante. Sobre la base de su hallazgo, entonces, se originaron numerosas pruebas que hoy son virales en las redes sociales y que pueden definir la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de un individuo.

Luego de esta aclaración, ¿te atreves a revelar que esconde la imagen de este test sobre tu personalidad? Es importante que no hagas trampa y que confíes en lo que tu ojo te mostrara a primera vista. Ten en cuenta que esto se trata de un juego y que los resultados que obtengas no tienen validez científica.

Test de personalidad. Fuente: Genial.Gurú

Pez: si la imagen del test te reveló un pez, es que eres una persona que se caracteriza por ser muy práctica. No solo le encuentras una solución hasta a aquello que parecía imposible, sino que además nunca te paraliza el miedo. Eres el más leal de todos y tratas a todos del mismo modo que lo hacen contigo. Con frecuencia buscas ponerte en el lugar del otro y evitas prejuzgar. No sueles escuchar lo que otros dicen y eliges vivir tus propias experiencias. Intentas ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Perdonas con facilidad y no guardas rencor. Eres tranquilo y evitas las peleas. Te alejas de los problemas y de la gente negativa.

Mujer segura. Fuente: archivo

Hoja: si viste una hoja, tu personalidad indica que eres alguien muy inseguro. Se te complica tomar decisiones y siempre recurres a gente de confianza para tomar tus decisiones. Eso sí, posees un gran potencial que el miedo no te deja visualizar. Los demás perciben en ti grandes fortalezas y cualidades que ante tus ojos pasan por alto. Mucha gente se preocupa por tu bienestar y lo hacen porque les importas de verdad. Debes aprender a superar los temores y vivirás más tranquilo.