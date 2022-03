5 CONSEJOS de Bill Gates para mejorar tus FINANZAS personales

Bill Gates es conocido mundialmente como uno de los hombres que más dinero ha generado a partir de las empresas que tiene. Especialmente, la historia de Microsoft y su legado al mundo, lo han hecho destacar como un emprendedor que ha sabido ser también un creador, empresario y, más allá de eso, filántropo.

Como un hombre que alguna vez tuvo la fortuna más grande del mundo, Bill Gates es prueba fiel de que sabe cómo gestionar sus finanzas y las de su empresa, aunado a esto mismo lo ha compartido en repetidas ocasiones para que otras tantas personas aprendan algunos consejos que no está de más saber y aplicar en su economía personal.

Partamos del hecho que Bill Gates no siempre fue rico, por lo tanto, conoce el valor real del dinero y el empeño o esfuerzo que hay que poner para obtenerlo y multiplicarlo. Por esto mismo, es que ha confirmado que no dejará grandes cantidades de dinero a su familia, pues no les heredará millones y espera que aprendan a obtener sus riquezas.

Consejos de Bill Gates para ahorrar

Para ahorrar y ser efectivos es un plan de ahorro personal, Bill Gates piensa que no debemos hacerlo como un sacrificio, más bien como una visión ser precavidos.

GASTA PENSANDO EN EL FUTURO. Gates recomienda que no gastes dinero sin pensar en un futuro. Para esto, es fundamental evitar tener deudas del tipo (recargar nuestra tarjeta de crédito, pedir prestamos etc.). Además, él sugiere estar precavidos siempre para un posible mal tiempo en nuestras finanzas personales.

TEN UN PLAN DE AHORRO. Bill Gates lo tiene claro, si quieres que tus finanzas personales estén sanas a largo plazo, requieres crear un plan de ahorro. Para esto, realiza pequeñas aportes de dinero regularmente y siempre piensa en que algo malo puede suceder en cualquier momento. Según Gates, no es tener miedo sino ser cautelosos y precavidos.

INVIERTE EN TU VISIÓN. Bill Gates ve esto muy necesario, el invertir en tener una visión optimista. Esto se debe hacer a largo plazo, pensando en que vas a ver los beneficios de eso en el futuro. Las claves del éxito del magnate fueron las inversiones, por eso siempre ha creído en ello y las recomienda.

AHORRA, SÉ CONSTANTE. En esto, Gates es un maestro. Para comenzar, te pide que ahorres dinero con un presupuesto definido, realizando una lista de los gastos que debes cubrir. Luego de esto toma una cantidad para ahorrar, ésta te ayudará a cubrir todo lo que necesitas pero sin quedarte sin dinero al final de la quincena o mes.

TEN DINERO PARA EXTRAS. Aquí Gates remata, muy de la mano del punto anterior, puesto que te dice que el porcentaje de ahorro no te debe hacer sufrir, pero debe ser una cantidad suficiente para que realmente haga la diferencia con el tiempo. Bill Gates está seguro que el ahorro es un gasto fijo y no algo extra, el extra es otra cantidad que podrás invertir en algo más o gastarla directamente en algo tuyo.

