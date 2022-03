Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MARTES 29 de marzo según tu signo

La carta de este martes 29 de marzo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este martes 29 de marzo es el nueve de bastos del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida

Esta carta señala que eres una persona indecisa, no te animas o te resistes a tener un compromiso a largo plazo , este no quiere decir algo meramente amoroso, puede hablar desde familiar hasta laboralmente y también contigo mismo; has estado muy a la defensiva y muy agresivo, tranquilízate un poco deja ir todo eso que te hace mal.

Amor

Has tenido una actitud muy necia y terca, crees tener razón de todo y sobre todos, deja de ser ta soberbio o soberbia, tu pareja también tiene derecho a decidir cosas o situaciones, recuerda que son una pareja mantén la disposición de un diálogo abierto.

Trabajo

Esta carta advierte una mala racha en cuestiones de dinero, es tiempo de ahorrar, no gastes en cosas innecesarias, ojo, en estos momentos no es buen tiempo de firmar para un nuevo negocio, tampoco vayas a pedir prestado y tu no vayas a prestar por que el dinero no va a regresar.

Salud

Has trabajado mucho, el cansancio en ti es notable, tu cuerpo te pide descansar, hazle caso por que sino la factura te va a salir muy cara y puede llegar a cobrarte más pronto de lo que crees así que descansa.

