Impiden foto de XV años en Bellas Artes, ¿por qué está prohibido?

Uno de los puntos más turísticos y emblemáticos de la Ciudad de México es el Palacio de Bellas Artes, pero todo parece indicar que las fotos del establecimiento están prohibidas. Usuarios en redes sociales volvieron viral un video donde se puede ver a una quinceañera posando para una foto en la explanada del inmueble, pero la seguridad del lugar no dejó que se tomara la foto.

El video se compartió en TikTok, donde se puede ver como la gente presente le preguntaban a los de seguridad por qué no podían tomar la foto de la cumpleañera con el fondo de Bellas Artes. Después que el primer agente canceló todo, llegó un segundo integrante de la seguridad para dejar claro los motivos por los que no se pueden.

La familia estaba sorprendida por la actitud del oficial, ya que cuando les cuestionaban los motivos por los que no se podían, más al estar en la vía publica y del lado de las jardineras. Al final del día no les dejaron tomar las fotos, pero ¿cuál era el motivo por le que no se puede tomar ese tipo de fotos?

¿Está prohibido tomarle fotos al Palacio de Bellas Artes?

Uno de los guardias explicó que al ser un monumento histórico está protegido contra las fotografías y videos para que no se pueda lucrar con su imagen. Pero después se le preguntó si esto también se aplicaba a los turistas, a lo que se negó a contestar el integrante de seguridad del Palacio de Bellas Artes.

La realidad es que esto no es como lo contó el oficial, ya que el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) aclaró que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas si prohíbe tomar fotos a este tipo de recintos, pero no a cualquier persona o simplemente por ser una foto de personas de XV años. La ley solo no permite que se lucre con la imagen del inmueble.

En otras palabras, no está prohibido que se tomen fotos del lugar a turistas y a las personas que quieran un recuerdo o la foto de los XV años de su hija. Es decir, no tiene fundamentos para haberle prohibido la foto a la cumpleañera y a su familia.