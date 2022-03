Mhoni Vidente horóscopos fin de semana del 25 al 27 de marzo salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti los horóscopos de fin de semana; entérate de las predicciones más acertadas para cada signo del Zodiaco, pues gracias a sus cartas del tarot te dice qué te depara el destino en salud, dinero y amor.

Aries

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de El Loco eso significa que la suerte sigue de tu lado y mas porque cumple años asi debes de aprovechar esa buena racha de abundancia, que debes de empezar eso que tanto desea como un negocio propio y dar el paso de comprar una casa y acrecentar tu patrimonio, en el amor seguirás con tu pareja muy estable ya pensando en formalizar , los Aries solteros les va venir un amor del signo de Capricornio, Géminis o Libra que va ser muy apasionado en su vida , el día domingo tendrás un golpe de suerte con los números 07,29 y usa mucho el color blanco. que va ser tu color de la abundancia , son tiempos de renovarse y hacer algún tratamiento estético para verte de lo mejor , ten cuidado con tus nervios y no ser tan intenso en cuestiones de discusiones mantener la calma , te regalan una mascota , decidas mandar arreglar tu carro para poder salir de viaje en estos dias , te llega una invitación para un concierto este sábado ,sabrás de la llamada de un amigo que hace mucho que no veías..

Tauro

En el horóscopo del Tarot te domina la carta de El Mago esto significa que tu fuerza interior esta mas elevada y cualquier toma de decisión que tengas saldrá exitosa y mas en cuestiones de cambios de trabajo para prosperar solo recuerda ser un poco mas discreto en tu vida, solo cuidate de por problemas con tu pareja recuerda que esta carta te dice que no seas tan celoso e intenso en tus relaciones amorosas que ya por fin encontrarse tu media mitad , también te dice que te llega una ayuda o un socio por parte de alguien muy importante para hacer un negocio de proyectos , este sábado tendrás la invitación a salir de paseo con tus amigos, decide camparte un celular nuevo y cambiar el sistema de pago para estar mas renovado, ya deja a un lado los rencores familiares y trata de juntarte mas con tus hermanos ,un golpe de suerte el día domingo con los números 11,28 tu color el azul fuerte de la abundancia.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió La Emperatriz y junto a tu signo significa que es tu mejor etapa te vendrá muchas propuestas de cambios laboral que será mejor pagado, recuerda que es el momento de hacer crecer tu patrimonio y dar el enganche de una casa , la carta de la emperatriz te va dar la fuerza necesaria para que todo te salga de lo mejor solo cuidate de las envidias que te rodea últimamente por eso te recomiendo que este día viernes prendas una vela de color blanco y le pidas a tus Ángeles que te de luz espiritual y veraz como te va ir todo de lo mejor , te invitan a un boda familiar , sabrás de un problema con un amigo en cuestiones legales le estarás dando ayuda moral , en el amor seguirás con tu pareja y a los géminis que están solteros les vendrá un amor del signo de Aries o Escorpión que será muy compatible contigo , tus números de las suerte son 01,37 y trata de usar mucho el color rojo fuerte que eso te va dar mas fuerza interior.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te vino la carta del Emperador definitivo esta carta te afirma que será unos días de crecer mas profesional y tener ese trabajo que tanto desea es decir la buena suerte va estar de tu lado en estos días, en cuestión amorosa vas estar muy feliz con tu pareja actual y decidir ya formar una familia, a los cáncer que están solteros les va venir un amor nuevo del signo de piscis o escorpión que va ser muy compatible contigo, ésta carta te indica que es el momento de hacer mas amistades y que entres a tipo de club para socializar mas , en cuestiones de trabajo vas a tener juntas de ultima hora para cambios de personal así trata de estar al pendiente de tu desempeño , te invitan a un cumpleaños este sábado que te vas a divertir mucho solo trata de no tomar mucho alcohol y comer demasiado para que no te de cruda moral, en las fiestas y con los amigos trata de no opinar mucho y menos de política o religión que como eres muy intenso vas a quedar enojado , tus números de la suerte son 08,23 y tu color el azul fuerte , recuerda amigo de cáncer que ya necesitás ahorrar y no gastar por gastar.

Leo

En la carta de Tarot te salió El Carruaje esto significa que son tiempos de cambios en tu forma de pensar y que debes dejar atrás esos rencores para que puedas disfrutar de tu vida en cada momento, si estas atravesando por una crisis de pareja o un divorcio esta carta el carruaje te recomienda que debes pedir un consejo antes de tomar una decisión y saber dialogar no alterarse para llegar a un buen acuerdo, te llega un bono en tu trabajo y te pagan una deuda del pasado , recibe un premio en la lotería con los números 05,17 y trata de usar mas le color amarrillo que eso te va ayudar a tener mas fuerza espiritual , cuidado con los robos y perdidas trata de ser mas precavido mas con tu celular se mas precavido , te invitan a un día de campo este domingo con la familia, mandas arreglás la cocina y baño de tu casa recuerda que a tu signo le gusta vivir bien , trata de tomar vitaminas para que no te sientas tan cansado , recuerda que en boca cerrada no pasan los chismes así trata de limitarte a comentar nada de nadie

Virgo

En la carta del tarot salió La Rueda de la Fortuna esto significa que sigues con tu buena fortuna de lograr lo que tanto desea solo trata de prender una vela de color roja el día viernes para te abra los caminos de la abundancia, esta carta te va ayudar a estar mejor económicamente y empezar ese negocio que tiene en mente recuerda solo trata de no platicarlo mucho , te llega un amor nuevo este fin de semana y será del signo de fuego y será muy compatible contigo, mandas arreglar tu carro para una revisión, te va estar buscando tu mami y hermanos para invitarte a una fiesta de cumpleaños ,entrás a un curso los sábados de meditación y yoga , tendrás un golpe de suerte con los números 12,30 y trata de usar mas el color naranja para la abundancia , trata de seguir con la dieta y el ejercicio que ya estas viendo de lo mejor , recuerda amigo de virgo que tu siempre resuelvas los problemas de los demás así trata de estudiar psicología o neuroléptica aplicada.

Libra

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de La Fuerza eso significa que por fin tendrás ese equilibro que necesitabas en tu vida personal que el Ángel protector te va ayudar a ya quitarte problemas que tenias con tu ex parejas y vas a sanar tu corazón, te va venir en estos días ya la decisión de tener una relación amorosa mas formal con alguien del signo de Tierra, recuerda que estas en tu época de crecer mas en lo económico así que no lo dudes y empieza esa negocio que tiene en planes, recibe la invitación de viajar estos días con tus amigos haz lo que te va ir muy bien , decide cambiar tu celular por uno mas reciente , tendrás una bautizo este fin de semana , tendrás un golpe de suerte con los números 19,80 y trata de usar mas la plata en cuestiones de pulsera o cadena para que te ayude a protegerte, ya no peles en tu trabajo trata de ser mas paciente que ya vendrá en estos días la oportunidad de estar mejor en lo laboral.

Escorpión

En la carta del Tarot te salió El Ermitaño esto significa que debes tener cuidado con las traiciones en cuestiones de trabajo y amigos así que trata de ser mas precavido en todo lo que digas y trata de no caer en provocaciones de chismes, van ser unos días de fiesta y mucha convivencia con tu familia, trata de seguir con la dieta saludable y mantenerte el ejercicio para que veas de lo mejor posible, te recomiendo este viernes prendas una veladora blanca y pidas a tus Ángeles que te protejan de toda envidia que te rodea , te va estar buscando un amor del pasado para volver recuerda que si ya no fue ya no será así trata de cerrar ese episodio en tu vida , este sábado va ser de fiesta y irte a pasear con los amigos , te compras tenis y ropa para renovar tu look ,andarás muy rebelde en estos días y eso implica algunos problemas con tu pareja sentimental así trata de controlarte, tus números de la suerte son 07, 44 y tu color de la prosperidad en el color amarrillo.

Sagitario

Horóscopos del Tarot te la salió El Sol esta carta significa que vas a pasar un fin de semana de muchas alegrías con tus seres queridos y festejás el cumpleaños de un amigo, recuerda que tu signo junto a esta carta del tarot es la sinergia perfecta de la prosperidad por eso debes de hacer unos cambios positivos en tu vida, es el tiempo de salir de viaje y mover mas tus energías, fin de semana de ser mas fuerte en tus decisiones amorosas y darte un tiempo para ti a veces es mejor estar solo que mal acompañado , también esta carta te indica te va llegar un dinero extra por cuestiones de lotería con el numero 14,50 y tu color el blanco y trata de jugarlo el día domingo, que en cuestiones de salud que cuides mucho lo que comés recuerda que es mejor una buena alimentación, trata de poner en orden tus ideas en este fin de semana para saber que desea para tu futuro, tomas un curso de idiomas, te busca un familiar para invitarte a un negocio aceptalo te va ir de lo mejor.

Capricornio

Horóscopos del Tarot te salió la carta de La Estrella que esto significa que te va venir un dinero extra y vas a poder comprar un coche o una casa que eso te hará sentir mas estable en tu vida personal, que este fin de semana va ser de muy buenas noticias alrededor de tu vida personal y si estas en estudios universitarios trata de aplicarte mas en tu escuela para que puedas así ser un triunfador, te llega la invitación de irte de viaje con tus amigos solo trata de organizar bien tus tiempos para que no te presiones , que en estos días trates de depurar todo lo negativo que te rodea y dejar los rencores atrás para que la energía positiva este contigo siempre, también el tarot te indica que debes de salir a caminar y hacer mas ejercicio para que te mantengas mas saludable , tus números de la suerte son 13, 30 y jugarlo el día sábado y veraz que la suerte te llegara y usar mas el color blanco y rojo fuerte.

Acuario

Horóscopo del Tarot te salió la carta del Mundo que significa que ya no le digas que no a la buena suerte y no te sabotees tú mismo con pensamientos negativos que el tarot te indica que estos tres días van ser de sorpresas agradables, esta carta junto con tus signo te dice que debes enfrentar las situaciones amorosas y que no le tengas miedo al que dirán recuerda que tu signo es muy fuerte y es el tiempo de quedarte con la felicidad, a veces tu signo es demasiado pensativo en cuestión laboral recuerda que debes de ya trabajar por tu cuenta con un negocio propio, en el amor el tarot indica que un Aries, Tauro o Cáncer vendrá tu vida para hablar de compromiso , en juegos de azar te dice que juegues el color rojo y los números 07,15, trata de ser más discreto con tus planes a futuro.

Piscis

Horóscopo del Tarot te salió la carta de La Sacerdotisa que esto significa que este fin de semana la suerte vendrá a ti con mucha fuerza espiritual y que debes de vestirte de colores claros y ponerte mucho perfume antes de salir de casa para que esas buenas energías de la Abundancia se queden contigo, en cuestiones del amor te dice el tarot que no todo el dinero ni todo el amor que debes entender que tu pareja debe de estar contigo por ti no por interés , te invitan a salir de viaje en estos días , un amor del pasado te va estar buscando para volver recuerda que debes de analizar siempre todo lo que es bueno o no para ti , recuerda que tendrás un golpe de suerte con los números 14,08 y trata de usar mucho el color azul que va ser tu color de suerte , te regalan una mascota , decide empezar hacer ejercicio y llevar una buena dieta, por fin terminás de pagar una deuda y sanas mas tu economia.