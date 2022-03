Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy VIERNES 25 de marzo según tu signo

La carta de este viernes 25 de marzo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este viernes 25 de marzo es el diablo arcano mayor del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

No te asustes, la presencia de esta carta no es mala, al contrario, aunque a simple vista podría parecer una carta que trae malas noticias, no lo es, representa la sexualidad, las pasiones y los bajos instintos así que por ser fin de semana no nos sorprende que esta carta se haga presente.

“El Diablo” al salir invertido es una carta que representa el desprendimiento, libera energía positiva, te liberas de todo aquello que te ata en casi cualquier aspecto.

Amor

Esta carta invertida no resulta tan benéfica en este aspecto pues podrías llevarte una gran decepción. Tendrás una carga sexual muy fuerte este día, querrás darle rienda suelta a todas tus pasiones así que en este plano es un buen día para proponerle a tu pareja aquella fantasía que tantas ganas tienes, pues podría ser que se te cumpla.

Trabajo

Ten cuidado con lo que haces y dices pues siempre la envidias están al pie del cañón así que hoy no es un buen día para querer innovar o hablar de alguien de tu trabajo sobre todo quejarte de tu jefe pues si lo haces podrías buscarte problemas de gratis.

Si piensas firmar algún contrato o hacer nuevos socios evita hacerlo este sábado pues podrías perder .

Salud

Hoy te sentirás liberada de ti misma, más ligera,el buen humor estará presente desde que te levantes hasta que te vayas a dormir esto hará que tus defensas estén muy altas así que no deberás preocuparte por el plano de la salud.

SIGUE LEYENDO:

Marzo 2022: los 3 signos del zodiaco que tendrán más abundancia

Los 5 signos que vencieron a la muerte en sus vidas pasadas y ahora NO le temen a nada