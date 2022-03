Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy JUEVES 24 de marzo según tu signo

La carta de este jueves 24 de marzo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este jueves 24 de marzo es la Sota de oros del tarot Rider Waite.

La presencia de esta carta anuncia la llegada de nuevos comienzos, pero con un enfoque en tus sueños esos que siempre has tenido y que veías muy lejanos concretar, pues alégrate pues están a punto de empezar a tomar forma y de hacerlos realidad,pero eso sí no todo te va a llegar por obra divina, tu debes poner manos a la obra y seguir trabajando duro como hasta ahora.

Amor

Tienes algunas cosas pendientes con un amor del pasado, si aún se quieren pero las cosas entre ustedes no funcionaron la última vez, próximamente se reunirán y podrán hablar sin peleas ni echar culpas el uno al otro, la reunión solo será para dejar claros sus sentimientos y todo se va a dar a tu favor pues si aún estas dispuesta o dispuesto a retomar esa relación, esta vez será todo un éxito.

Trabajo o dinero

Tu trabajo, esfuerzo y sobre todo tus conocimientos tienen un gran valor, así que debes recibir un pago adecuado por tus servicios, si crees que es necesario un aumento a tu salario, es momento de pedirlo a tus superiores y si te es negado, será tiempo de buscar un lugar en donde tu talento sea valorado.

Salud

Esta carta muestra que tu salud esta en su mejor momento, tu buen animo y buena vibra hace que tu cuerpo esté saludable y tus defensas super altas, pero no descuides ningún detalle así que una buena dosis de vitamina C te caería increíble.

