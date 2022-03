Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy LUNES 21 de marzo según tu signo

La carta de este lunes 21 de marzo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este lunes 21 de marzo es la sota de copas del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

Estas actuando sin pensar, la presencia de esta carta te invita a que mantengas los pies bien anclados a al tierra, te hace falta una buena dosis de realidad, te ilusionas muy rápido así que debes aprender que no todo es real, aprende a diferenciar pues las caídas suelen ser muy duras para ti.

Amor

Estás siendo muy egoísta con tu pareja y por eso las discusiones están a la orden del día, trata de ser más compresiva o comprensivo con la persona que está a tu lado, sino podrías quedarte solo pues nadie esta para aguantar tus caprichos.

Trabajo

En tu trabajo todos ven lo bueno que eres haciendo tus labores, el único que no se valora ahí eres tu mismo y eso hace que saques todo de contexto y pelees por todo, tranquilízate no todo el mundo está en tu contra y valora lo que haces.

Salud

Los corajes que haces por nada traerán problemas a tu salud, tu sistema digestivo y el nervioso podrían verse afectados, acude con tu médico de confianza para que te hagan un chequeo general por que eres muy de esos que piensan que cualquier dolencia se cura sola como arte de magia, y no es así.

