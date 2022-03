3 signos del zodiaco cuya relación se desmorona por aburrimiento del 20 al 22 de marzo

La astrología no indica que cuando las relaciones románticas se vuelven aburridas, es una señal que puede anticipar que nuestra historia de amor esta yendo cuesta abajo y que puede estar a punto de terminarse. Esto puede suceder en las relaciones cuando la confianza es tanta, que ya no hay límites y cualquiera puede entrar en el espacio del otro sin dudarlo y hay algunos signos que tienen días específicos en donde esto puede agravarse, .

¿Todo eso de "Necesitamos total transparencia y honestidad en la relación"? Si se hace de la manera incorrecta, una relación puede convertirse en un mundo libre de misterios de comportamiento predecible y respuestas aburridas hasta la muerte y esto afecta más a algunos signos que a otros.

Lo cierto es que estas parejas destruidas tienen una cosa en común: ambas partes se olvidan de vivir con alegría y se instalan en vidas de expectativas, rutina y aburrimiento mediocre. Es por eso que las relaciones se desmoronan durante Mercurio Cuadratura Plutón. La gente se aburre. Sucede, especialmente para estos 3 signos del zodiaco del 20 al 22 de marzo de 2022.

Zodiaco. Días difíciles para algunos signos. Fuente: archivo.

Géminis: estos signos sufren el aburrimiento en las relaciones largas. El largo recorrido. Como si conocieras a esta persona en el camino y ahora los dos necesitan atravesar el país, en silencio, esperando para dirigirse a la próxima ciudad para hacer su entrega, por el resto de sus vidas. Uf, seguro que la vida cambió desde el día en que ambos decidieron que querían dedicar sus vidas el uno al otro. Parece que ahora todo lo que realmente tienes es una obligación; no vas a separarte, así que mejor aguanta. De nuevo, no es lo que tenías en mente. Mantenerse firme e ir a por el largo plazo suena a cualquier cosa menos a romance, y la verdad es que ambos lo saben.

Virgo: los nacidos en virgo van sentir en estos días que la diversión y el romance no están. Su asociación ha adquirido el tono de una pareja que está muerta de aburrimiento pero se niega a hacer algo al respecto. ¿Y por qué no? Porque ustedes dos son tan flojos y tan resignados a la vida que han construido juntos, que ni siquiera les importa intentarlo. Lo que es cierto es que tu vida amorosa ya se ha derrumbado, y Mercurio Cuadratura Plutón simplemente atasca esa información para ti. Puede que te sientas triste al principio, pero luego harás lo que haces todos los días: te ríes, haces bromas y encuentras cosas que no son tu pareja, para divertirte.

Virgo. Fuente: archivo.

Capricornio: es uno de los signos en el que Mercurio Cuadratura Plutón no hace maravillas.De hecho es una época en donde como por arte de magia se ilumina todo en loq ue ha fallado. Se va a sentir frío y... usado. Estás en el punto de tu relación en el que simplemente cedes a todo, para evitar una pelea. Ya no puedes discutir, especialmente considerando que tu pareja es más una trampa que un ser humano cuando se trata de pelear. Si les dices algo, ladra y gruñe; todo esto se ha convertido en una parodia, sin embargo, no sabes si tienes la energía para luchar por más tiempo. Su relación se ha estado desmoronando, actualmente va cuesta abajo rápidamente y eventualmente se derrumbará... pero la verdad es que se quedará de todos modos. Aquí es donde tienes que preguntarte si eres o no masoquista, Capricornio. ¿Eres tú?