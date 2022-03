Horóscopos: Más DINERO y una TRAICIÓN para estos signos el domingo 20 de marzo

Aries (21 marzo-20 abril)

Es momento de comenzar una nueva aventura en tu vida y te has dado cuenta de las señales que te está mostrando el camino que vas recorriendo, es probable que tengas la idea de irte al extranjero a continuar estudios o incluso de tomar una nueva carrera, los desafíos son buenos, nos ayudan a crecer aun cuando fallemos algunas veces, recuerda que es bueno caerse, te permite ser más fuerte y poder tomar las riendas de tu vida de mejor forma.

Comienza a conocer a alguien, pero estás experimentando ciertos miedos hacia esta persona, no dejes que esto te inunde, tienes todo para hacer feliz a alguien, no dejes que lo que has vivido antes te detenga, debes ser valiente, recuerda que quien no se arriesga, jamás cruzará el río.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Es probable que el día de hoy ocurra algún conflicto con alguien de tu familia o algún amigo, no dejes que cosas externas y que no vienen al caso les hagan agrandar el problema, siempre existirán diferencias con las personas con las que nos relacionamos, pero eso no significa que deban perder los estribos y decir cosas que después se arrepentirán.

Tienes una forma muy buena de relacionarte con otros, especialmente con tus compañeros de trabajo, pero en este tiempo no has estado mostrando esto, alguien te lo hará saber el día de hoy, si no tienes problema alguno con ellos, entonces pide disculpas por tu actitud.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Géminis pasa por un momento delicado el día de hoy, es probable que estés reprimiendo sentimientos o pensamientos y eso te esté provocando unos cuantos dolores de cabeza, no dejes que eso pase, la represión nunca es buena, nos hace esconder cosas importantes que necesitan salir de nuestra mente, comienza a hablar lo que deseas el día de hoy.

Practica escribir en un papel los deseos que tengas para tu vida el día de hoy, guarda el papel, en un lugar seguro y dale una ojeada cada vez que creas o sientas que estás perdiendo el rumbo, será algo bueno para ti. El amor se encuentra en un punto intermedio, si tienes pareja necesitas decirle lo que quieres, no reprimas tus sentimientos o frustraciones.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Momento perfecto para el amor, tienes la oportunidad de conocer a alguien nuevo si es que estás buscando pareja hace un rato, podría tratarse de un encuentro fortuito o alguien que conozcas en una reunión de amigos, cualquiera sea el caso, no te cierres a la posibilidad que te presentará la vida, será algo muy bueno.

Quienes estén en una relación hace tiempo, tendrán una jornada excelente al lado de su ser amado, aprovecha este impulso para explorar la pasión entre ustedes y entregarse completamente como personas que se aman, será una velada muy romántica si hacen esto.

Leo (23 julio-22 agosto)

El trabajo necesita más de tu parte, sobre todo si estás en un grupo o en un equipo grande de trabajo, necesitas tener más cercanía con tus compañeros. No porque tus ideas no sean aceptadas de buenas a primeras vas a crear frustración y vas a separarte del grupo, debes aceptar que todos tienen la opción de dar su parecer y tienes que aceptar la crítica como algo positivo que te ayudará a crecer.

El día de hoy podrías recibir una invitación a compartir con un grupo de amigos que hace tiempo no ves, será un gran día junto a ellos si aceptar, tienes que involucrarte más con los que siempre han estado para ti.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Estás en un día muy bueno para enterarte de cosas que hace tiempo querías saber, alguien llegará a decirte algo muy importante que te cambiará la opinión que tenía de una persona que estabas conociendo, es probable que sientas que otra vez has fallado en darte cuenta de cómo son las personas, pero no te sientas mal, es algo muy común, nos sucede a todos.

Hay alguien en tu vida que quiere acercarse más a ti, pero no le has visto bien porque estás con la mente en otro lado, podrías llevarte una gran sorpresa de parte de esta persona el día de hoy. Un momento muy bueno sucederá en el trabajo el día de hoy, podría tener la alegría de sacar muy bien un trabajo que estabas realizando, lo que traerá buenas cosas en el futuro.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

El dinero está muy bien en tu vida, si no es así debes buscar maneras de tener ingresos extras, ya que hoy es un día especial para ello. Si te dedicas a los negocios, se proyectan grandes ganancias durante la jornada, podrías tener resultados espectaculares en un trato que hiciste hace algún tiempo, tendrás un día muy feliz con respecto a esta materia.

No dejes de invertir en tu hogar, si tienes que hacer arreglos o cambiar algún artefacto que no funciona bien, no dejes de hacerlo, recuerda que según la filosofía oriental, en una casa todo debe estar perfectamente funcional, sino atraerás malas energías y otras cosas podrían fallar.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

No te tomes tan en serio la vida, muchas veces tenemos que cometer locuras o tomar riesgos que pensamos que nunca tomaríamos, debes arriesgarte más por lo que quieres obtener, no dejes pasar la oportunidad de hacer algo osado el día de hoy, si tienes a alguien en mente, pero no te has atrevido a hablarle o a acercarte, toma valentía e invita a esa persona a una cita, no siempre debes esperar que la otra persona dé el primer paso, también puedes hablar tú primero.

Si estás en una relación de pareja, entonces hoy tienes una misión muy importante, debes tratar de formalizar esta relación si aún no lo has hecho, es un buen momento para ofrecer al otro todo lo que eres y lo que tienes, no tengas miedo a dar el gran paso.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Una sensación de vacío podría haber estado consumiéndote hace poco tiempo, pero la buena noticia es que estás pasando sobre ello, todo debido a que has encontrado buenas cosas en tu vida que te han permitido salir de cualquier momento negro por el que estabas pasando.

Tienes que comenzar a pensar muy bien los pasos que vas a dar para lograr tus objetivos, te estás perdiendo un poco y comenzando a ver todo el panorama como algo negro, no dejes que el miedo te impida tomar lo que por derecho y mérito a tu esfuerzo te mereces.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Buen momento para las ganancias y para generar muchas más, no dejes pasar la oportunidad de hacer realidad todos tus deseos en esta materia, si te dedicas a los negocios esto es especialmente bueno, así que comienza a tomar riesgos y a invertir tu dinero en lugares que creas que puedes obtener grandes beneficios.

Estás en un excelente momento para hacer inversiones fuertes, como comprar una casa o un automóvil, si tienes que pedir un crédito bancario para esto, hoy es el día para hacerlo, te irá bien en todos los trámites y documentos que tengas que recoger para ello.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Poca relación con la gente de tu trabajo, lo que podría traer complicaciones a tu desempeño y por ende a tu evaluación personal dentro del lugar de desempeño, no dejes que esto pase, recuerda que siempre debemos confiar en otros para realizar una buena tarea, nada en esta vida puede ser hecho por una sola persona, todo es una cadena de personas llevando un proyecto o una tarea a la realidad, respeta esta cadena.

Vuelve a ver a tus amigos, estás dejando de lado las juntas entre ustedes, algo que te hacía muy feliz y que te daba un minuto de descanso, acepta una invitación que alguien muy cercano te hará el día de hoy.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Tu espíritu de lucha es grande y tienes, el día de hoy, la manera de mostrarlo. En tu trabajo alguien te pedirá que realices una tarea que en un principio encontrarás imposible de llevar a cabo en el plazo que te exigirán, pero no tengas miedo ni te dejes caer antes de tiempo, lo lograrás si te ordenas bien, además si logras sortear esta dificultad, tendrás buenos beneficios más adelante.

Excelente jornada para el amor, ya que pese a que puede pasar algo que les haga decaer el ánimo, como una deuda o algún accidente sin mayores consecuencias, se darán cuenta que pueden sortear cualquier cosa juntos, se aman y han luchado bastante para llegar al lugar donde están, no lo desaprovechen, concéntrense en su capacidad de lucha y entrega, la vida siempre presentará retos que deberán pasar, pero si lo hacen como equipo, nada podrá derrotarlos.



Frase del día: "Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan sólo ahora la hemos de gozar" - Federico García Lorca