Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 19 de marzo, predicciones para el amor, salud y dinero

Este sábado 19 de marzo habrá cambios importantes para la salud, dinero y amor, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

ARIES

Traes un humor que no aguantas ni tú mismo, esto provocará ciertos problemas con personas cercanas por lo que tendrás que controlar ese fuego que traes por dentro si es que no quieres perder a un amigo o familiar. Por otra parte, debes tener cuidado con el polvo, ya que se visualizan alergias que te irritarán la piel.

TAURO

Un ex amor te buscará para pedirte perdón y para que regresen, recuerda que si te alejaste de ahí fue por algo, así que deberás dejar el pasado en lo que es, si no quieres volver a estancarte, así como también recaer en lo emocional ya que ya te agarró la medida y sabe perfectamente que siempre estarás para ella o el. Debes comenzar a valorarte y empezar a quererte más por lo que eres.

GÉMINIS

Es momento de conocer nuevas personas, ya que te encuentras en una cueva donde no quieres platicar con nadie y eso mermará las relaciones y comunicación que tienes con los demás, por lo que necesitarás salir al mundo y saber de que está hecho. Por otra parte, deberás cuidar más lo que comes ya que podrías generar una infección estomacal.

CÁNCER

Deberás empezar a ahorrar más ya que se aproximan fuertes gastos los cuales te darán dolores de cabeza si no cuentas con el dinero para liquidarlos, así que tendrás que ser muy precavido con lo que compras si no quieres tener problemas financieros a futuro. En tanto, una persona de tez blanca te anda pensando mucho.

LEO

Estarás muy ansioso en estos días por temas laborales ya que hay mucha desorganización dentro del grupo donde estás, no deberás preocuparte tanto ya que una autoridad de tu trabajo platicará contigo para solucionar esos temas que te conflictúan. Deberás comenzar a meditar por las noches para nivelar tus chakras, ya que han estado como desbalanceados.

VIRGO

Has estado un poco cabizbajo en los últimos días ya que traes una guerra en tu mente que no logras descifrar, debes aprender a dejar fluir mejor las cosas y no pensar de más, ya que esto provocará fracturas con personas muy cercanas a ti. En materia de salud, deberás empezar a consumir vitamina C ya que se visualizan problemas respiratorios en los próximos días.

LIBRA

En este fin de semana conocerás una persona con la cual conectarás mucho en lo sentimental, sólo deberás llevártelo con calma si no quieres arruinar la conexión que hay entre ambos, recuerda que es mejor conocer a la persona antes de dar el siguiente paso. Una oferta laboral te llegará pronto, por lo que tendrás que meditarla.

ESCORPIÓN

Te sientes traicionado por una persona que acabas de conocer, la cual le regalaste un pco de tu tiempo. Recuerda que cada quien es responsable de sus actos y decisiones, si esta persona te falló ya quedará en su conciencia y no en la tuya, por lo que deberás tomar dicha experiencia como aprendizaje.

SAGITARIO

Tendrás que ser más precavido o precavida al momento de caminar pues se visualizan problemas musculares en extremidades e incluso fracturas, así que deberás andar con cuidado si no quieres arruinar una próxima salida. En lo profesional, es momento de aprender algo nuevo, por lo que es recomendable que te metas a un nuevo curso de idiomas o de tu área laboral.

CAPRICORNIO

Extrañarás a una persona del pasado y tratarás de contactarla, sólo ten cuidado, pues está persona podría ya haber cerrado el ciclo contigo, si es así, es mejor que te des media vuelta para darle tu también fin a esa historia si no quieres estancarte por completo en el tema del amor. Te cuidado con lo que comes pues podrías tener una infección en el estómago.

ACUARIO

Te enterará de un rumor sobre tu pareja, recuerda que hablando se entiende la gente, no deberás explotar ante la situación ya que podría desencadenar varias peleas, las cuales te provocarán varias inseguridades, por lo que tendrás que mantener la calma y hablar de la manera más civilizada y prudente.

PISCIS

Para este fin de semana de puente, deberás de contactar a tus amigos más cercanos y organizar una salida ya que los has mantenido un poco alejados por tu estrés laboral, por lo que deberás de dar iniciativa y así salir con ellos para que pases un rato de relajación y alegría. En salud el Sol te otorgará la dicha de no tener ningún malestar en estos días.

