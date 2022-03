Joven se cambia de ropa tras ser acosada por un hombre en un gimnasio | VIDEO

Los gimnasios suelen ser lugares a donde las personas asisten a ejercitarse en un ambiente que debería de ser cómodo en todo momento pues en su mayoría son mixtos y esto no debería de ser un problema.

Generalmente, las personas están ocupadas entrenando y no habría necesidad de estar alerta por algún posible acosador, pero esto fue lo que le sucedió a Stephanie, una chica que vivió una mala experiencia en el gimnasio.

El acoso también sucede en los gimnasio. | Foto: Pexels

La joven publicó un video en TikTok en donde contó lo que la llevó a ponerse una sudadera extra grande. En el video muestra una fotografía antes de entrenar, su atuendo consta de unos shorts negros y un top color beige, la imagen la acompañó con el texto: "Aquí está lo que me puse al principio para entrenar."

En la segunda fotografía escribió: "y este es el porqué me tuve que cambiar" en esta imagen la chica usa una sudadera que le cubre todo el cuerpo, en el clip siguiente explicó lo que había sucedido.

La joven fue auxiliada por personal del gimnasio. | Foto: Tiktok Vniel

"Fui al baño y una chica entró y me dijo que un hombre de suéter anaranjado, ella estaba detrás de él, y él estaba tomándome fotos" narró la joven quien además agregó que eso nunca le había pasado, sólo lo había visto a través de videos de la red social y admiraba a las mujeres que enfrentaban a los hombres que les hacían lo mismo.

Al mismo tiempo que grababa, le explicó a una mujer que trabaja en el gimnasio y le dijo que ella no quería enfrentar al hombre directamente por miedo a represalias, fue así que la mujer le dijo que si el hombre tomó una foto, es necesario borrarla de su teléfono y añadió que hablaría con la administración inmediatamente.

Stephanie mostró una foto del acosador para prevenir a otras mujeres. | Foto TikTok: Vniel

La joven estaba en shock, no sabía que hacer y empezó a llorar, pues se considera una persona bastante tímida y no se creía capaz de enfrentarlo ella sola. "Apesta el hecho de que ya no me puedo sentir a gusto en un lugar que solía ser cómodo para mí porque los hombres no pueden respetar a las mujeres que están tratando de trabajar en sí mismas y ocupándose de sus asuntos" destacó Stephanie en el texto que acompañó el video.

Al final del clip se pueden escuchar las voces que le prometen a Stephanie que la van a proteger: "Si esto sucede de nuevo háznoslo saber. En la recepción o quien sea que esté aquí te ayudará" de dijo una chica antes de abrazar a la joven y decirle que es como su hija.

