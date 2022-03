Este es el test de personalidad que te revelará si eres objetivo en un segundo

En tan solo pocos segundos, los test de personalidad pueden poner en evidencia algunos aspectos particulares de tu forma de ser. Es por eso que en la actualidad sorprenden a millones de personas en las redes sociales. A continuación, te proponemos un desafío que te permitirá descubrir algunos aspectos de tu forma de ser que no imaginabas.

De la mano de la investigación del psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry ganador del Premio Nobel, se descubrió que el cerebro y sus dos hemisferios (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente. De este modo, la forma en que pensamos está determinada de acuerdo a cuál de los lados es el dominante. Sobre la base de su hallazgo, entonces, se originaron numerosas pruebas que hoy son virales en las redes sociales y que pueden definir la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de un individuo.

Eso sí, hay algo muy importante, debes respetar la consigna, lo primero que tu ojo capte del dibujo te dará todas las respuestas que necesitas. Debes saber que los resultados de los test no tienen validez científica, sino fines meramente de entretenimiento.

¿Qué ves? Test de personalidad. Fuente: Genial.Guru

Zanahoria: tú característica principal es que eres inseguro. Tienes un gran potencial que no logras explotar por tus miedos. En vez de aprovecharlo, siempre vacilas al momento de tomar decisiones y al final, no eliges nada. Te haces demasiados problemas por absolutamente todo. Debes aprender a disfrutar de la vida y a no darle tanta trascendencia a lo que vendrá. Lo único seguro que tienes es el presente. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu corazón y jamás realizas algo sin consultarles su opinión a quienes más amas.

Conejo: eres una de las personas más objetiva del zodiaco. Tienes la tendencia a siempre destacarte por tu capacidad analítica y tu inteligencia. Le encuentras solución a todo y no le temes a nada. Los errores no están permitidos en tu vida y en el caso de que cometas uno, te cuesta una enormidad reconocerlo. Eres sumamente responsable y detallista. Tu círculo más íntimo acude a ti en búsqueda de los mejores consejos. No andas con rodeos y vas directo al frente.