!Puras pend..! Julio César Chávez se defiende de las acusaciones que dicen que es mandilón | VIDEO

A través de sus redes sociales, el ex boxeador mexicano Julio César Chávez se defendió de las acusaciones que se han escuchado sobre que es "un títere de su esposa y también un mandilón". Dijo que no está de acuerdo con los rumores que han surgido sobre su esposa y aseguró que todo eso es mentira.

"Para aclarar algunos rumores que han surgido acerca de mi esposa. La verdad no estoy de acuerdo, mi esposa siempre me ha apoyado en cada uno de mis momentos difíciles y agradables de mi vida. Yo estoy muy contento con ella", dijo el multicampeón mundial mexicano en el clip.

"Son puras pend... con todo respeto. Pero quiero aclararles que mi señora es una persona, que gracias a ella soy lo que soy actualemnte", dijo el "César del boxeo".

"Ella me salvó la vida": Julio César Chávez

"Gracias a ella soy lo que soy, porque ella me salvó la vida al llevarme a una clínica de rehabilitación, junto con mi hijo Julio", agradeció Chávez González.

Además, acusó que su hijo Omar no comprende la situación por la que están pasando él y Julio César Jr. "Pero él ya está grande y sabe lo que hace. Yo lo acepto tal como es y siempre va a tener mi corazón porque sabe que yo lo amo, sabe que lo quiero".

Por último, pidió que las personas que no concen a su esposa y no lo conocen a él, que se callen "porque no saben lo que hablan". Todo esto, con su particular lengaje y estilo.

Julio César Chávez defendió a su esposa

