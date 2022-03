Horóscopos: 3 signos del Zodiaco que volverán a sentir algo por sus ex

Los signos del Zodiaco afectan la forma en la que vivimos, cómo pensamos y las decisiones que vamos a tomar en nuestro día a día. En algunas personas, el signo bajo el que viven afecta más e influye en todos los aspectos de su vida. Uno de esos aspectos es el amor y en estos días puede representar un riesgo.

En estos días hay tres signos del Zodiaco que pueden comenzar a sentir algo por sus ex, ya sea porque tuvieron algún encuentro fortuito, porque se vieron en algún lugar o porque se enteraron de algo relacionado con ello en redes sociales. Estos tres signos volverán a sentir algo por esa persona con la que alguna vez estuvieron.

Ten cuidado, porque podrías poner en riesgo otra relación o hacer daño a alguna persona que quieres. Estos son los tres signos del Zodiaco que volverán a sentir algo por su ex.

¿Cuáles son los tres signos que volverán a sentir algo por su ex?

FOTO: Archivo

Los 3 signos del Zodiaco que regresarán con su ex

Tauro

Volverás a encontrarte con tu ex. En principio no sabrás si sientes algo aún y si quieres a esta persona de vuelta en tu vida, es claro que te cae bien y que la extrañas mucho. Lo has pensado en el caso de que aún no hayas encontrado un "reemplazo" para esa persona. Si estás libre de compromiso puedes considerarlo, pero antes de ellos piensa si hay nuevas razones para intentarlo de nuevo. Esta vez podría ser la vencida.

Tauro podría volver con un ex

FOTO: Archivo

Géminis

La idea repetitiva de que no estás con tu ex y cuánto extrañas a esta persona, se ha quedado en tu cabeza por mucho tiempo. Lo que debe quedar claro es que al pensar en esta persona la estás volviendo a meter en tu vida. Esto podría significar que quieres reconciliarte y arreglar tus diferencias con este ex.

Es claro que nadie puede mandar en tu corazón o en tus emociones, pero antes considera a todas las personas involucradas y, hagas lo que hagas, sé sincero con ellas. Todos agradecerán tu sinceridad y tus buenas intenciones.

A los Géminis les ha rondado la idea de volver con algún ex

FOTO: Archivo

Piscis

Por ahora, la idea de volver a estar enamorado de tu ex no te parece tan mala. De hecho, quieres volver con esta persona. Tal vez no hagas nada drástico, pero intentarás acercarte a esa persona para preguntarle si quiere hacer algo contigo. Debido a Mercurio en Piscis, serán más receptivos y sensibles a ti y a tu pedido.

Ambos podrían pensar que sienten que tal vez cometieron un error y que todo sucedió demasiado rápido. Las circunstancias se podrían prestar a que ambos regresen a los brazos del otro.

Piscis podría encontrar el amor en brazos que ya conoce

FOTO: Archivo

