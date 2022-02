¡Hizo milagros! Mujer luce irreconocible tras usar maquillaje | VIDEO

En redes sociales se hizo viral la historia de una maquillista que mostró una increíble transformación en su cuenta de TikTok. La maquilladora canadiense Sarah Andrews hizo un video en el que muestra su talento para el maquillaje. Además llamó la atención que ella fue su propio objeto de acción.

Andrews, de 35 años, además perdió un par de dientes frontales y en el inicio del video aparece sin maquillaje. La transformación será increíble al final del clip. La maquillista compartió su estilo de trabajo y cómo se maquilla cuando sale de casa. El video se llenó de likes, comentarios y muchas interacciónes.

Algunos seguidores aseguran que luce irreconocible. Y la propia artista canadiense ha dicho que "las personas que me conocen sin maquillaje me ven con maquillaje y ni siquiera me reconocen”.

Por esa razón, sus videos se han hecho virales en Tik Tok y obtienen miles de reproducciones. En realidad, la suma de los views en todos sus videos es mayor a un millón.

El video de Sarah Andrews se hizo viral en redes sociales

FOTO: TikTok

"Soy feliz con mi apariencia"

En el video, Sarah Andrews compartió un mensaje en el que habla sobre la importancia de estar segura de si misma. No sólo en ese clip, sino muhcos otros en donde muestra su talento para maquillar, ha dicho que le gusta presumir que puede hacer cosas muy buenas con su profesión.

Pero esto no significa que quiera esconder quien es en realidad. “No me molesta cuando comparto mi apariencia natural, porque estoy feliz con mi forma de ser y sé que la apariencia no lo es todo”, dijo en uno de los videos en su TikTok.

Aunque también explicó que le ha tomado tiempo y esfuerzo para encontrarse en un punto en el que la apariencia no le es tan importante. En cada oportunidad presume lo valiosa que es su labor y cómo ayuda a otras mujeres a que puedan corregir los puntos que no le gustan de sus rostros. Pero siempre recordando que es necesario que las personas se valoren por lo que son.

