Corazón de piedra, estos son los 3 signos del zodiaco que se destacan por no creer en el amor

Todos los signos del zodiaco tienen sus características específicas y el modo que pensamos, actuamos y vivimos está influenciado por la energía de los astros. Algunos aspectos son más positivos que otros pero a fin de cuentas la importancia está en saber reconocerlo y trabajarlo.

Para la astrología existen tres signos, específicamente, que se destacan por no creer en el amor. Sencillamente por su forma de ser, más fría o menos apasionada, o por haber tenido experiencias frustrantes en el pasado, a estas personas les cuesta liberarse y sentir esas cosquillitas en la panza cuando llega alguien que les gusta.

Virgo: a las personas de este signo no les agrada para nada hablar de su vida sentimental muy profunda. Son muy racionales y su alto grado de inteligencia no colabora con ellos mismos al momento de tener que abrirse a los demás. No ven el motivo para exponerse de esa forma. Sin embargo cuando se enamoran pueden llegar a descubrir un costado romántico muy fuerte.

Géminis: a las personas de Géminis les cuesta entregarse al amor por temor a sufrir. No creen en que sea necesario abrirse tanto en sentimientos por lo que prefieren ocultarse bajo una máscara lo más que puedan. De igual manera siempre terminan arriesgándose en cierta medida y se dan cuenta de que ganan mucho más al disfrutar las experiencias que les brinda el amor.

Acuario: los nacidos de este signo aman la libertad por lo que escapan de las relaciones que amenazan con quitársela. El amor puede transformarse en algo tedioso si esto ocurre. Ellos tienen que ver en la persona que les gusta algo así como un compañero no alguien que va a apresarlos en un vínculo.