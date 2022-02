Desde Oli London hasta Mika Vidente: estos son los seis influencers no binarios más influyentes del momento

La condición binaria es un constructo social a lo largo de la historia que ha utilizado los rasgos biológicos y de comportamiento para diferenciar mujeres de hombres. Es por ello, que las personas no binarias son quienes no se identifican exclusivamente como hombre y/o mujer, ya que pueden identificarse como ambos al mismo tiempo, o como alguien que está completamente fuera de esas categorías socioculturales.

Recordemos que el acceso a las redes sociales facilita la búsqueda de personas que justamente podrían coincidir con la idea de no encajar en cómo se supone que debe ser hombre o mujer. A continuación, enlistamos algunos de los influencers más famosos que se consideran no binarios:

Jamie Windust

No solo tienen una amplia gama de emprendimientos profesionales, también dirigen una revista, Fruitcake Magazine, y contribuyen a otras publicaciones como Dazed, The Independent y Gay Times. Jamie brilla con más de 60 millones de seguidores solo en Instagram, pero también publica regularmente en YouTube. Jamie usa su apariencia como una obra de arte viva para dominar e inspirar el mundo de la moda en redes.

Kai Wes

Si estás buscando un impacto positivo y social, Kai es un influencer inconformista con el género, pero con un estilo más masculino. Kai llena sus redes de historias de su día a día, mezcladas con looks de moda, justo para inspirar a otros jóvenes que luchan con la identidad de género. Su estilo y sus más de 78,000 seguidores le valieron un lugar en el popular programa de MTV "Are You the One?".

Mika Vidente

Mika Vidente se ha vuelto una de las personalidades más influyentes dentro de la astrología en México. Sus horóscopos son inclusivos, cómicos y creativos, por lo que si quieres conocer tips o saber más sobre tu destino conforme a tu signo zodiacal, sigue su cuenta en Instagram y no te pierdas ningún detalle.

Mirandah

Esta tiktoker nació en Armenia, Colombia, en el 2001 y se identifica con el género no binario en las redes sociales. Para sus seguidores, su condición de chica trans es quizás lo que más atrae, además de lo joven y hermosa que es. En sus videos muestra que no hay obstáculo que la detenga y su humor original causa sensación en sus millones de seguidores, mismos que día a día le demuestran su apoyo.

Paco Santander

Paco es un influencer mexicano, oriundo de Villahermosa, Tabasco que da a sus seguidores voz y fortaleza para atreverse a ser ellos mismos; gracias a esa autenticidad y sin la intención de ser aprobado por la gente, es que ganó mucha popularidad y gusto entre quienes ahora son sus seguidores.

Oli London

Como su nombre lo indica, Oli es de Londres, Inglaterra y actualmente tiene 31 años de edad. Sin embargo, hace un tiempo hizo una declaración en la que pide que se le identifique como “género no binario y coreano”.

Es por eso que ha decidido que el resto de las personas deben llamarle “elle, coreano o Jimin”. Este último hace referencia a la estrella de BTS, Park Jimin, a quien ha intentado parecerse desde los 25 años de edad. Se estima que ha gastado más de 150 mil dólares en cirugías plásticas para acercarse a su ídolo, incluyendo procesos para aclarar la piel.

