¿Quién fue "el sádico"? Así fue historia de Raúl Marroquín, asesino de la comunuidad LGBTQ+

Raúl Osiel Marroquín Reyes, mejor conocido como “El Sádico”, se encuentra cumpliendo una condena por más 200 años en la prisión de Santa Martha después de ser declarado culpable por el secuestro de seis personas y el asesinato de cuatro. Todas ellas, parte de la comunidad LGBTQ+.

Todo esto comenzó hace quince años en uno de los lugares con más presencia gay de la Ciudad de México: la zona rosa. Ahí, la gente busca la fiesta y la diversión una vez que el sol se va y Daniel no es la excepción.

Dani y sus amigues buscaban olvidar la presión de sus días y fue así que terminaron en un antro gay. Él no tardaría en empezar una conversación con Raúl, un chico alto, delgado y con una mirada profunda. Los dos chicos pasarían toda la noche hablando en el antro y Raúl propondría seguir la fiesta en su departamento, que estaba a quince minutos del antro.

El trayecto a su departamento no los frenaría para irse conociendo y, una vez dentro, Dani se sentó en el sillón esperando con ansias el regreso de Raúl. Lo que no sabía es que él no regresaría, en su lugar una bolsa cubrió su rostro y, poco a poco, se quedó sin oxígeno hasta quedar inconsciente.

Dani despertaría atado a una silla y vio a Raúl frente a él, gritándole insultos homofóbicos de cómo por culpa de hombres como él, el mundo era una basura y que era su trabajo limpiarlo. A lo largo de cinco días secuestrado, Dani pudo observar que Raúl no estaba solo, también tenía un complice llamado Juan, que, cómo él, engañaba a hombres gay para secuestrarlos y, más tarde, torturarlos.

Raúl cometió varios asesinatos en contra de la comunidad LGBTQ+ de México. Él los secuestraba para conseguir dinero y, con ayuda de su su complice los torturaba y, en ocasiones, los asesinaba.

