Expulsan a mujer del Vaticano por usar vestido corto y botas altas

La influencer brasileña de nombre Julia Vieira fue expulsada del Vaticano luego de que un hombre se acercó para decirle que iba vestida de forma inapropiada, posteriormente decidió hablar con medios locales sobre lo sucedido.

Fue el 30 de enero cuando decidió visitar Italia e incluyó al Vaticano en su lista de lugares a visitar. Todo parecía marchar bien, hasta que en una de las salas se acercó un hombre que le pidió retirarse.

Juju Vieira, como también es conocida en redes sociales denunció la situación en su cuenta de Instagram, pues aseguró sentirse avergonzada por la falta de respeto hacia su persona, ya que se lo dijeron enfrente de todos.

Y es que la modelo aseguró que no iba vestida de una forma inapropiada, pues es consciente de cómo vestirse para ir a lugares religiosos: "una persona con sentido común no visitaría El Vaticano con ropa de club. Estaba elegante con mi ropa de invierno, todo combinaba. Iba con ropa cómoda con la que me sentiría bien para largas caminatas. La comodidad era mi única preocupación" argumentó la influencer.

Su atuendo era un vestido blazer con unas botas negras y largas que le llegaban arriba de la rodilla, pero muchas personas no estuvieron de acuerdo con Julia, pues ella debe de saber que en esos lugares hay ciertas reglas y ella debió respetarlas.

Pero sostuvo su postura en una entrevista de que ella iba bien vestida, sólo se trató de personas bastante religiosas y agregó que incluso ella es católica y asiste a misa.

Después del mal momento, la influencer decidió borrar las fotografías que se tomó en el lugar, sólo dejó algunas de la arquitectura al interior asimismo, manifestó su deseo de no regresar al Vaticano.

