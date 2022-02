Madelene Wright: Jugadora deja el futbol profesional para abrir su OnlyFans y ahora es millonaria

Un error que terminó con su carrera como futbolista le abrió las puertas en OnlyFans a Madelene Wright, una exjugadora del Charlton, equipo de la segunda división de la Liga Premier de Inglaterra.

La joven fue despedida de su equipo después de publicar una serie de videos polémicos donde se le ve de fiesta, bebiendo alcohol y dejando que su perro conduzca su coche. El Charlton terminó su contrato por "conducta inapropiada" y así se acabó su carrera como futbolista.

Después de ser despedida de su equipo en enero de 2021, la joven inglesa de 23 años abrió su cuenta de OnlyFans, plataforma para adultos donde los seguidores pagan una suscripción por ver contenido exclusivo.

En una entrevista para The Sun, Madelene Wright señaló que en su primer año en la plataforma de contenido para adultos ganó 600 mil euros, es decir, 14 millones 209 mil 080 pesos al cambio de hoy. "No puedo mentir, me ha cambiado la vida por completo", señaló.

Afirma que abrir su OnlyFans le cambió la vida (Foto: @madelene_wright)

"Cuando me despidieron, fue como si una carrera hubiera terminado, mientras otra apenas comenzaba. No puedo mentir, me ha cambiado la vida por completo", indicó la joven al medio. La suscripción que pagan sus seguidores para ver el contenido que publica en la plataforma es de 36 euros mensuales (852 pesos).

"Me sentí culpable, avergonzada y decepcionada. El despido me dejó desconsolada" (...) "Era joven, estaba jugando con amigos y realmente no entendía la posición en la que estaba y la responsabilidad que tenía. Entendí a cuántas personas había defraudado". Sin embargo, afirma que aprendió de sus errores y vio la "luz al final del túnel".

Tiene más de 300 mil seguidores en Instagram

Dejar el futbol y dedicarse a publicar contenido en su cuenta de OnlyFans le ha redituado bien a Madelene Wright, quien día a día ve crecer su comunidad tanto en la plataforma de contenido para adultos, donde tiene 18 mil "Me gusta" como en su Instagram, donde sobrepasa los 345 mil seguidores.

En su Instagram promociona su OnlyFans (Foto: @madelene_wright)

La exjugadora y creadora de contenido suele publicar fotos en su cuenta de Instagram donde muestra su día a día y promociona su cuenta en la plataforma de paga.

En las imágenes se le puede ver en bikini regularmente, sin embargo, no olvida su pasado futbolista y en su cuenta de Instagram aún se pueden ver las fotos de cuando jugaba.

Madelene en un partido antes de sus polémicos videos (Foto: @madelene_wright)

