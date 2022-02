Pamela Romo creó "Querida Agenda" y "Querida Comunidad" para apoyar a mujeres influyentes

Pamela Romo, estudió Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey en Aguascalientes y en el Instituto Marangoni de París. Emprendió varios negocios de moda, música y trabajó en la revista VOGUE México y Latinoamérica, y allí decidió crear "Querida Agenda" y "Querida Comunidad”. En entrevista para El Heraldo de México platicó sobre el reto que implica emprender.

"Querida Agenda" es la primera agenda personalizada, que ayuda a la mujer a desarrollarse día a día en sus distintas actividades. La agenda hoy día se encuentra en quince países, ya que generó un impacto positivo en las mujeres para mejorar su productividad, practicar el amor propio y gratitud. También se creó Happy Hour, que son consultorías creativas que ofrecen herramientas paso a paso de cómo crear una idea un negocio rentable con el apoyo semanal de expertas y con un equipo de mujeres emprendedoras.

Son videos pre-grabados con expertas en diferentes áreas y ejercicios para reforzar los conocimientos aprendidos. Por otro lado, tenemos "Querida Comunidad" que es online y nos apoyamos unas a otras, además están los "Queridos Cafecitos" que son reuniones mensuales en diferentes ciudades, su objetivo es conectar a más mujeres emprendedoras y darles las herramientas que necesitan para lograr todos sus sueños.

Por último, está "Querida Radio" es un podcast de negocios que se creó en 2018 donde entrevisto a empresarias que inspiran, educan y motivan a las mujeres en el mundo del emprendimiento”, comentó la emprendedora.

“2020 fue un año difícil, ya que mi socia decidió salirse del proyecto, fue algo que me sorprendió y fue el momento en el que aprendí más sobre finanzas y cuestiones legales que se deben saber a la hora de emprender. Este último año me he reinventado para seguir ofreciendo un producto de excelente calidad y hecho con mucho amor. También crecer nuestra comunidad con temas de valor para nuestras seguidoras”, expresó Pamela Romo.

“Cada año trabajamos con ilustradoras mexicanas como Ana Leovy, Minerva GM, Christian Castañeda, Alejandra Ballesteros y Day Cuervo, quienes plasman una esencia única al proyecto. Soy muy detallista y me involucro paso a paso en el proceso creativo”, afirmó Pamela.

“Soy fanática de recolectar arte de diseñadores emergentes, en la sala de mi casa tengo muchos cuadros con sus obras y uno de mis propósitos es que al finalizar las agendas las puedan conservar en sus libreros o en las mesas de sus salas, y así poder admirar la creatividad y talento que poseen estas artistas mexicanas”.

“Recomiendo a los emprendedores creer en su producto o servicio; que hagan una lista, desglosen qué es lo que quieren realizar y empiecen con su plan de acción. Este año me encantaría hacer un evento físico para platicar y conocer a toda nuestra comunidad, por el momento seguimos con 'Queridos Cafecitos' para hacer networking”, finalizó la emprendedora.

FRASE

“Quiero seguir creciendo la comunidad e inspirar a mujeres”.

POR ISIS MALHERBE

FOTOS: CORTESÍA

