"Nos van a quitar el bachillerato": Jóvenes dejan en evidencia su poco conocimiento al responder un test de cultura general | VIDEO

Recientemente, un par de señoritas se viralizó en la red luego de publicar un video donde aparecen respondiendo preguntas de conocimiento general, pues sus respuestas sorprendieron a más de un usuario.

No cabe duda que los test de cultura general son una manera en la que podemos descubrir nuestros conocimientos básicos, pero en ocasiones sabemos menos de lo que pensamos.

¿Por qué se volvieron la sensación de la red?

Justo esto ocurrió con Natalia y Paulina, dos jóvenes que causaron sensación en la plataforma de TikTok debido a su ignorancia, pues al intentar responder algunas preguntas de conocimiento general, se equivocaron más de una vez.

Una de las respuestas más impactantes fue cuando las jóvenes respondieron a “¿Quién es el autor del Quijote?”, uno de los libros más famosos en el mundo.

Tras escuchar la primera pregunta, las chicas notaron que no sabían la respuesta o al menos no la recordaban. De hecho, una de ellas mencionó que de milagro no había nombrado a Sancho Panza, uno de los personajes de dicha obra.

“No he dicho Sancho Panza porque Dios no ha querido...”, fue la respuesta de una de las chicas, quienes no paraban de reír.

¿Tuvieron respuestas correctas?

Más tarde, las chicas continuaron con las cuestiones, pero ahora la pregunta era “¿Quién pintó el cuatro de La Última Cena?”.

Ante la segunda cuestión, las jóvenes dieron toda clase de respuestas, pues aseguraron que fue “Miguel Ángel”, “Picasso”, “Dali” e incluso, “Jesús”.

Por su parte, una tercera persona, quien hacía las preguntas, intenta dar una pista, pero resultó un desastre, pues una de las jóvenes mencionó a "Leonardo DiCaprio" en lugar de Leonardo Da Vinci.

"Me van a quitar el bachillerato", mencionó una de ellas en el video.

Sin embargo, no todas las respuestas fueron incorrectas, ya que afortunadamente sabían cuál era el tercer planeta del sistema solar, cuál es el país que tiene la forma de una bota o cuál es el océano más grande del mundo.

Se vuelven virales

Debido a su poco conocimiento y peculiares respuestas, las jóvenes causaron sensación en internet y se volvieron virales, actualmente sus videos tienen miles de visitas y cientos de comentarios divertidos.

