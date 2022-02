¡Lo más tierno que verás hoy! Así protegió una niña a su perrito de los fuegos artificiales | VIDEO

Para algunas personas, los fuegos artificiales son impresionantes. Sin embargo, para los animales es completamente diferente. Si tienes mascotas, debes saber que ese tipo de ruidos fuertes no sólo los altera y asusta, pues en el peor de los casos les puede provocar la muerte debido a un infarto.

Consciente de esta situación, en redes sociales se ha hecho viral un video que muestra a una niña protegiendo a su perrito de la pirotecnia generada en el marco de la celebración del Año Nuevo Chino. Sin duda será lo más tierno que verás hoy.

Algunos perritos suelen protegerse de los ruidos bajo las cobijas (Foto: Pixabay)

Niña cubre orejas de su perrito para que no se asuste con los fuegos artificiales

Una de las fobias más comunes en los perros es el miedo a los ruidos fuertes como truenos en una tormenta, fuegos artificiales, explosiones y hasta el sonido de la alerta sísmica. Algunos de los malestares que sufren nuestros amigos de cuatro patas son taquicardia, temblores, dificultad para respirar, naúseas e infartos.

Este 2022, el Año Nuevo Chino, también llamado Año Nuevo Lunar o Fiesta de Primavera, inició el pasado martes 1 de febrero regido por el ciclo del Tigre de Agua, el cual acabará hasta el 21 de enero de 2023. Se trata de una de las tradiciones más importantes en Asia.

Con la llegada de dicho periodo, la pirotecnia no faltó en algunas ciudades de China. En GaoAn, provincia de Jiangxi, al sureste de la República Popular China, fue captado un video en el que una pequeña cubre las orejas de su perrito para evitar que se espante con los fuegos artificiales.

"Momento conmovedor durante la celebración del Año Nuevo Chino: La pequeña le tapa los oídos a su mascota para evitar el susto de los fuegos artificiales", escribió el usuario Tong Bingxue, cuyo video ya cuenta con más de 7.5 millones de reproducciones.

Recomendaciones para que tu perrito esté tranquilo durante los fuegos artificiales

¿Te has preguntado exactamente por qué los perros le tienen tanto miedo a la pirotecnia? De acuerdo con Gregory Berns, doctor neurobiólogo especializado en el comportamiento canino, cuando los humanos tienen miedo sí pueden intentar "anular las respuestas automáticas de ansiedad".

Sin embargo, esto no sucede con los lomitos, pues ellos "no tienen ese nivel de control cognitivo y sin la capacidad de racionalizar o pensar a través de su ansiedad, pueden experimentar una forma de terror más cruda e intensa", dijo el experto al portal Gizmodo.

La recomendación para que tu mascota no tenga miedo cuando escuche ruidos fuertes es no acariciarlo en exceso, pues eso lo asociará con una amenaza. Haz que tu mascota esté dentro de la casa y alejado de las ventanas. En caso de que esto no sea posible, reproduce música o sonidos ambientales para tranquilizarlo.

