Héctor Sulaimán luchará a lado de los jóvenes con "Caras que inspiran"

Me hace especial ilusión comenzar esta sección, “Caras que inspiran”, pues me da la oportunidad de poder contar las historias que he tenido la suerte de conocer de cerca, entrevistándolas y llegando siempre a la raíz de cada uno/a de ello/as, para así corroborar que en efecto cada una de estas personas son inspiradoras, por sus itinerarios vitales y por el impacto social que están dejando en su comunidad, su sociedad, en definitiva por su país, México.

Estoy encantada de empezar hablando de este hombre, o más bien, de este gladiador de la vida, que es Héctor Sulaimán. El objetivo de Héctor en la vida es mantenerse siempre en movimiento y asumiendo retos. Como él afirma: “La condición primordial de la vida es moverse, avanzar, y no detenerse ante los obstáculos”.

A este inspirador le gustaría que cuando le llegara su hora de partir, le encontraran activo, cumpliendo sueños y trabajando por el bien común.

Para este gran personaje, la mejor actitud ante la existencia es enfrentar sueños imposibles, porque eso le quita todas las limitaciones, por eso le gusta estar al lado de los jóvenes, porque son el presente de la sociedad y los que construyen el porvenir de un país, con dos herramientas que son fundamentales: la información y la paciencia.

Para Héctor Sulaimán Saldívar, una de las características de las personas comprometidas, como es su caso, es que tienen esperanza en sus objetivos, y con fe logran hacer que las cosas ocurran, aunque tarden un poco.

Gran parte de los valores que hoy en día predica y aplica Héctor Sulaimán fueron aprendidos de su padre, quien fue presidente del Consejo Mundial de Boxeo y fue alguien a quien se recuerda por su constante dadivosidad con los demás. De el aprendió que aquellos humanos que no viven para servir, en el fondo no sirven para vivir.

Todos estos principios han permitido a Héctor el poder convertirse en el presidente del Consejo Asesor de la Fundación Scholas Ocurrentes en México, organización creada por el papa Francisco, cuando era obispo en Argentina, la cual tiene como principal objetivo generar y restablecer los valores sociales entre los jóvenes, promoviendo, además, una cultura de la paz y el encuentro por medio de la educación, el deporte y la cultura.

Héctor es alguien cercano, empático y generoso, y de quien siempre se aprende algo cuando tienes la oportunidad de estar con él. Definitivamente es un gran inspirador.

