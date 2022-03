'Estaba en shock': Mujer denuncia transfobia en banco de Torreón y acusa a empleada de burlarse de ella

Una joven trans, identificada como Paulina, denunció a través de su cuenta de Twitter que fue víctima de discriminación en un banco de Torreón, Coahuila, el pasado 25 de febrero.

"Quiero exponer un acto de discriminación por transfobia por parte del banco BBVA en México, en la ciudad de Torreón en Coahuila. El día de hoy acudí a una sucursal BBVA en Plaza 505 para solicitar la actualización de mis datos en mi tarjeta de crédito y débito".

"Desde el momento que me recibió la ejecutiva de nombre SOFIA T., comenzó a referirse a mí en masculino. Le solicité que quería actualizar mi nombre en mis tarjetas de crédito y débito que tengo en su banco y le expliqué que el motivo es porque soy mujer trans. Le presenté mi INE y un comprobante de domicilio (ambos con mi nombre de Paulina) tal como ella me solicitó. Y me dijo que iba a revisarlo para pedir autorización para hacer el trámite. Ella salió del cubículo para hablar por teléfono y después de varios minutos regresó conmigo", señala la joven.

Sin embargo, señaló la respuesta de la ejecutiva fue que no podía actualizar los datos porque para el banco no es la misma persona y por política interna tendría que liquidar la deuda que tenía en su tarjeta de crédito para solicitar otra tarjeta con su nueva identidad, borrando su historial crediticio.

"Aparte de que tenía que presentar un poder notarial o una nota en mi acta de nacimiento firmado por un juez del Registro Civil donde saque mi acta, explicando que mi cambio de nombre se debió a mi identidad de género. Le explique que lo que solicita es ILEGAL e INEXISTENTE.

"Al mencionar esto, su actitud se volvió prepotente y arrogante. Y me dijo que lo único que puedo hacer es llamar por teléfono para que alguien más me diera solución. (Una manera fácil y común de los bancos para evitar hacer su trabajo cuando desconocen SUS PROPIAS POLITICAS.

"Solicité me dijera qué departamento le había dado esa instrucción ya que estaban cometiendo un acto de discriminación y se negó rotundamente. Le comenté que en dado caso, tendría que proceder legalmente ante instancias correspondientes, a lo cual respondió: 'Pues, como quiera'", agregó Paulina.

Afirma que se burlaron de ella

La joven afirmó que después de que no le resolvieron su situación, la ejecutiva se levantó de su lugar para hablar por teléfono con la intención de que ella se fuera por sí misma. Además, de que fue a "hablar con otro usuario para quejarse y burlarse" de ella.

"En ese momento por el estrés de la situación comencé a sentirme mal de la presión y oxigenación por la impotencia de ser discriminada al exponer a una persona desconocida mi identidad de género y que soy una mujer trans. Por lo cual tuve que pedir ayuda médica en la sucursal.

"Padezco síndrome de disautonomía y las emociones fuertes hacen que me desmaye y pierda el conocimiento con facilidad por hiperventilarme. Y nadie dentro del banco quiso ayudarme en marcar algún servicio de emergencia. Así que tuve que abandonar la sucursal para pedir ayuda".

Fue auxiliada por personas de un local cercano

"Por suerte varias personas dentro de otro local de la plaza me vieron y se ofrecieron a ayudarme en tomarme mi presión y sentarme hasta que pudiera estabilizarme ya que me encontraba en shock e iba sola al banco y mi teléfono se quedó sin batería.

"Una vez que pude estabilizarme, una persona me hizo favor de llevarme hasta mi casa. Por favor, solicito apoyo de gente en redes sociales para exponer a #BBVA y su completa DESHUMANIZACION por parte de sus empleadxs. Y lo que tenemos que pasar las personas trans en su banco", finalizó Paulina.

