Cancelan cuentas de Only fans a modelos rusas tras invasión de Ucrania

En redes sociales se han incrementado las quejas porque la plataforma digital de paga, OnlyFans se unió a las protestas de otras plataformas y comenzó a bloquear y eliminar cuentas de personas de origen ruso o bielorruso. Esto después de que iniciara la invasión de Rusia a Ucrania.

Varias usuarias de la red social que tenían cuenta en Only fans acusaron que su cuenta fue bloqueada y, con ello, eliminaron su única fuente de trabajo, sólo por tener un pasaporte ruso o bielorruso. Por su parte, las personas de comunicación de Only fans aseguraron que "entendían la difícil situación de los creadores de contenido rusos, pero sólo cumplen con todas las leyes y regulaciones aplicables".

La empresa limitó y congeló los pagos para los creadores de contenido y dijeron que esas cuentas quedarán seguras y pendientes hasta el momento "en el que se puedan retirar", sin ser claros sobre cuándo será ese momento. Varias modelos rusas y bielorrusas se han pronunciado en las redes sociales luego de la decisión de Only fans de cancelar y eliminar sus cuentas tras la invasión de Rusia.

Bloquearon cuentas de usuarias rusas

Kanra, una usuaria de Only fans publicó un mensaje en el que se quejaba porque la red social canceló su cuenta sin previo aviso. "Me desperté y recibí este mensaje, decidieron eliminar mi cuenta sin ninguna advertencia". Se quejó que ahí tenía dinero y es un momento difícil para vivir sin esos ingresos. Además, unas horas después, su cuenta de Twitter también fue inhabilitada.

La usuaria de Only fans se quejó porque bloquearon su cuenta

FOTO: Twitter Black_way_

La usuaria Black way, otra modelo que tiene ingresos de la red social, dijo que ella y otras estrellas adultas eran "rehenes, junto con otras modelos, cosplayers, artistas y Youtubers". Cuestionó que sin previo aviso fueran bloqueadas sus cuentas, sin importar sus ideologías. Sólo porque son rusos.

Otra usuaria escribió de manera irónica: "Gracias Only fans por vetarme a mí, una chica de Bielorrusia, de su plataforma. Ahora perdí mi trabajo, no puedo comprar comida y pagar el alquiler. Mientras tanto, las personas que realmente participan en la guerra no tienen problemas, pero las modelos y los cosplayers no pueden trabajar y obtener ingresos", decía el mensaje.

Chicas de Rusia y Bielorrusia se quejaron porque bloquearon sus cuentas

FOTO: Twitter

