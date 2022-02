No soportó la muerte de su perrita: la disecó, vive con ella, la viste y le pinta las garras

A lo largo de la historia, los humanos nos hemos tenido que relacionar con el resto de los seres vivos; más allá de este equilibrio, se han originado vínculos emocionales que permiten una relación más cercana. Por ello, tener sentimientos hacia los animales es natural, pues muchos de ellos, principalmente los mamíferos, se han convertido en mascotas que con el tiempo se convierten en un miembro más de la familia.

Tal es el caso de una joven que tras la muerte de su perrita, decidió disecarla para conservar su cuerpo lo más intacto posible.

Lo anterior ocurrió en Tijuana, México, y la historia se dio a conocer a través de Tik Tok, donde la usuaria Yaritza Rico (@yrtzrcf) narra que disecó a su chihuahua tras caer de un segundo piso. De acuerdo con la joven, su perrita murió a los 7 años y su papá fue quien decidió disecarla: "siempre fue una perrita de casa, la cuidamos mucho".

Contó que “Chispita” tenía la costumbre de ver en la televisión un programa sobre disecciones de animales con el señor quien con cariño y de broma le decía que cuando muriera así la iba a conservar. Cuando la peluda falleció, el señor decidió cumplir su promesa.

Después de que la perrita fue disecada la joven le compró ropa y la colocó en su cuarto.

La tiktoker explicó que intenta no agarrar a su perrita mucho debido a que con el paso del tiempo ha ido perdiendo pelo y se ha roto de algunas partes.

“Como ya llevamos mucho tiempo con ella, como que se esta desgastando, por lo mismo no me gusta moverla, se le está cayendo el pelito”, dice en el video viral.

Asimismo, Yaritza aceptó que la perrita no se parece mucho a la figura disecada; sin embargo, dijo, eso no le resta el gran valor sentimental que la familia le tiene a Chispita: "No quedó a como era ella cuando estaba viva".



